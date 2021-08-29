Шойгу: США оставили талибам ракетных комплексов Javelin больше, чем отправили на Украину

«Если говорят, что на Украину поставлены из Соединенных Штатов “джавелины”, я уж не помню, несколько десятков, что ли, то здесь их больше сотни. Не поставлено, а просто перешло в руки», — сказал министр обороны в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Сергей Шойгу после этого ответил на реплику Владимира Соловьева, что талибы «лучше вооружены, чем украинская армия, более современным оружием».
«Если говорить на тысячу военнослужащих, наверное так можно говорить», — сказал Шойгу.
Министр рассказал, что ведется анализ рисков и угроз. Среди них — наркотики и большое количество оружия, которое попало в руки боевиков (переносные зенитные управляемые комплексы и противотанковые управляемые ракетные комплексы).
Глава Минобороны также сообщил, что при США в Афганистане маковые плантации увеличились почти в 100 раз. «Про логистику распространения всего этого по всему миру и в Европу я говорить не буду, потому что, я думаю, и так всем понятно, кто оттуда летал», — добавил он.
По словам Шойгу, Афганистан сейчас производит 93% мирового героина. Глава Минобороны считает, что США занимались в Афганистане собственной безопасностью и перевооружением армии, а также «серьезным освоением и добычей полезных ископаемых».
45-й президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил, что Вашингтон оставляет в Афганистане оборудование на $83 млрд. Ранее он предполагал, что Россия и Китай смогут получить доступ к оставленной технике. По информации СМИ, «Талибану» досталось небольшое число американских самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет.