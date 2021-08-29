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06:29 (мск), источник: ТАСС

WP: Байден намерен к 31 августа отозвать из Афганистана американских дипломатов

ВАШИНГТОН, 29 августа. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден намерен ко вторнику, 31 августа, отозвать из Кабула всех дипломатических работников, в том числе временного поверенного в делах США в Афганистане Росса Уилсона. Об этом пишет в субботу со ссылкой на источники газета The Washington Post. Как отмечает издание, пока не ясно, вернутся ли американские дипломаты позднее в Афганистан, и если вернутся, то когда именно это произойдет. Какое-либо окончательное решение на этот счет еще не принято.

Источник: AFP 2021

По оценке газеты, отсутствие четкого плана в этом вопросе практически гарантирует, что дипломатическое присутствие США в Кабуле может быть прервано на недели, месяцы или более длительное время.

«Мы разрабатываем детальные планы того, как мы можем продолжать предоставлять консульскую поддержку и содействовать выезду [из Афганистана] тех, кто хочет уехать после 31 августа (в этот день должна завершиться операция по эвакуации)», — заявил The Washington Post сотрудник Госдепартамента высокого ранга.

По словам источников издания, Вашингтон «рассматривает ряд вариантов касательно [дальнейшего] дипломатического взаимодействия».
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу сообщила, что пока США по-прежнему намерены завершить свое дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа, планы не изменились.

В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в тот же день отмечал, что представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ясно дали понять Вашингтону, что хотят, чтобы США и другие страны сохранили свое дипломатическое присутствие в Афганистане.

По словам Прайса, американская сторона намерена обсудить этот вопрос с союзниками и партнерами. Представитель Госдепа подчеркнул, что при принятии решения Вашингтон намерен «отталкиваться от главного приоритета — безопасности американских должностных лиц».

По данным WP, к настоящему моменту вашингтонская администрация пока не взаимодействовала напрямую с талибами относительно того, как в будущем может выглядеть дипломатическое присутствие США в Афганистане.

Источники газеты отмечают, что властям США также еще предстоит принять решение относительно возможности признания «Талибана», этот процесс также может занять какое-то время и стать одним из факторов при принятии решения о возобновлении дипломатического присутствия.

Подразделения ВС Соединенных Штатов были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан других стран и беженцев. Власти США намерены закончить операцию по эвакуации в установленный срок — к 31 августа. О завершении эвакуации сотрудников своей дипмиссии из посольства на территорию аэропорта афганской столицы Госдепартамент сообщал 15 августа.

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