WP: Байден намерен к 31 августа отозвать из Афганистана американских дипломатов

По оценке газеты, отсутствие четкого плана в этом вопросе практически гарантирует, что дипломатическое присутствие США в Кабуле может быть прервано на недели, месяцы или более длительное время.
«Мы разрабатываем детальные планы того, как мы можем продолжать предоставлять консульскую поддержку и содействовать выезду [из Афганистана] тех, кто хочет уехать после 31 августа (в этот день должна завершиться операция по эвакуации)», — заявил The Washington Post сотрудник Госдепартамента высокого ранга.
По словам источников издания, Вашингтон «рассматривает ряд вариантов касательно [дальнейшего] дипломатического взаимодействия».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в пятницу сообщила, что пока США по-прежнему намерены завершить свое дипломатическое присутствие в Афганистане к 31 августа, планы не изменились.
В свою очередь руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге в тот же день отмечал, что представители движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) ясно дали понять Вашингтону, что хотят, чтобы США и другие страны сохранили свое дипломатическое присутствие в Афганистане.
По словам Прайса, американская сторона намерена обсудить этот вопрос с союзниками и партнерами. Представитель Госдепа подчеркнул, что при принятии решения Вашингтон намерен «отталкиваться от главного приоритета — безопасности американских должностных лиц».
По данным WP, к настоящему моменту вашингтонская администрация пока не взаимодействовала напрямую с талибами относительно того, как в будущем может выглядеть дипломатическое присутствие США в Афганистане.
Источники газеты отмечают, что властям США также еще предстоит принять решение относительно возможности признания «Талибана», этот процесс также может занять какое-то время и стать одним из факторов при принятии решения о возобновлении дипломатического присутствия.
Подразделения ВС Соединенных Штатов были направлены в аэропорт Кабула для обеспечения эвакуации из Афганистана американцев, граждан других стран и беженцев. Власти США намерены закончить операцию по эвакуации в установленный срок — к 31 августа. О завершении эвакуации сотрудников своей дипмиссии из посольства на территорию аэропорта афганской столицы Госдепартамент сообщал 15 августа.