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16:48 (мск), источник: Газета.Ру

Эрдоган: Турция не сомневается, что купит у России второй полк С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция собирается приобрести у России второй полковой комплект зенитно-ракетного комплекса С-400, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, сообщает турецкий телеканал NTV.

Источник: AP 2021

«Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Во время тушения пожаров мы использовали российские самолеты. В последнем телефонном разговоре мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз», — заявил Эрдоган.

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Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» ранее заявил, что с Турцией вскоре будет подписан контракт на поставку второго полкового комплекта ЗРК С-400.

Ранее в Турции заявили о планах продолжить военно-техническое сотрудничество с Россией.

Россия и Турция заключили контракт на поставку полкового комплекта зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, турецкая сторона получила комплексы летом-осенью 2019 года. В США эту сделку восприняли негативно и настаивали на том, чтобы Анкара отказалась от своих планов.

Данила Титоренко

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