16:48 (мск), источник: Газета.Ру
Эрдоган: Турция не сомневается, что купит у России второй полк С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция собирается приобрести у России второй полковой комплект
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«Насчет покупки в России второго пакета С-400 у нас нет никаких сомнений. Мы с Россией предпринимаем много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Во время тушения пожаров мы использовали российские самолеты. В последнем телефонном разговоре мы обсудили эту тему. Когда я поеду в Россию, мы все это обсудим еще раз», — заявил Эрдоган.
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Данила Титоренко