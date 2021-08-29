15:38 (мск), источник: ТАСС
В Кандагаре запретили музыку и появление женщин-ведущих на радио и ТВ
ТЕГЕРАН, 29 августа. /ТАСС/. Трансляция музыки и появление в эфире
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Отмечается, что соответствующее распоряжение было отдано местным департаментом по делам культуры и информации.
Ранее в воскресенье телеканал Al Jazeera распространил данные, согласно которым лидер захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) мулла Хибатулла Ахундзада присутствует на переговорах о новом афганском правительстве, проходящих в провинции Кандагар.
Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свой воинский контингент. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул.
Противники «Талибана» организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953−2001). Поддержать его призвал бывший