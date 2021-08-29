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20:34 (мск), источник: ТАСС

Премьер Сингапура считает, что коронавирус станет эндемией, как грипп и ветрянка

СИНГАПУР, 29 августа. /ТАСС/. Власти Сингапура считают невозможным добиться полного отсутствия случаев заражения коронавирусом, а вместо этого будут готовиться к тому, что COVID-19 станет эндемией, подобно гриппу или ветряной оспе. Такую позицию озвучил премьер-министр Ли Сянь Лун, выступая в воскресенье с ежегодным обращением к нации.

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Источник: AP 2021

«Даже если мы будем объявлять локдауны, то не сможем свести число инфицированных к нулю. Поэтому мы должны готовиться к тому, что COVID-19 станет эндемией и будет сравним с гриппом или ветрянкой», — сказал он. «К счастью, — подчеркнул глава правительства, — с необходимым уровнем вакцинации и дополнительными мерами предосторожности мы сможем жить с вирусом и быть к нему устойчивыми». Хотя, по его словам, «иногда, возможно, придется прибегать к ужесточению некоторых мер».

Ли Сянь Лун указал, что Сингапур не станет следовать примеру ряда государств и незамедлительно открываться. «Мы будем двигаться осторожно и постепенно, шаг за шагом [снимая ограничения]», — добавил он. Премьер также отметил, что «уровень вакцинации жителей страны в воскресенье достиг 80%».

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