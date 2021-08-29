Премьер Сингапура считает, что коронавирус станет эндемией, как грипп и ветрянка

«Даже если мы будем объявлять локдауны, то не сможем свести число инфицированных к нулю. Поэтому мы должны готовиться к тому, что COVID-19 станет эндемией и будет сравним с гриппом или ветрянкой», — сказал он. «К счастью, — подчеркнул глава правительства, — с необходимым уровнем вакцинации и дополнительными мерами предосторожности мы сможем жить с вирусом и быть к нему устойчивыми». Хотя, по его словам, «иногда, возможно, придется прибегать к ужесточению некоторых мер».
Ли Сянь Лун указал, что Сингапур не станет следовать примеру ряда государств и незамедлительно открываться. «Мы будем двигаться осторожно и постепенно, шаг за шагом [снимая ограничения]», — добавил он. Премьер также отметил, что «уровень вакцинации жителей страны в воскресенье достиг 80%».