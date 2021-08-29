18:12 (мск), источник: Коммерсантъ
Шойгу: Россия не рассматривает Украину как угрозу
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина не является угрозой для России. Он считает, что украинский народ является братским для россиян.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Я бы не стал про Украину говорить, как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ — это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется. Потому что это творение и планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги», — сказал Шойгу в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«И то что мы сегодня имеем (на Украине. — “Ъ”), мы верим и надеемся, что эта ситуация
Отвечая на вопрос, почему он не выполняет решение украинского суда и не является на слушания, Шойгу в шутку ответил фразой: «Виноват, исправлюсь». Министр также заявил, что Украина тесно связана с его семьей. Глава военного ведомства рассказал, что в Луганской области умер его дедушка по маминой линии.
«Моя мама вообще с Орловской области, но после того как раскулачили, деваться было некуда, уехали в Луганскую область. Там бабушка, дедушка. Дедушка ефрейтор третьего Рижского драгунского его величества полка, который там похоронен. Он и умер в день, когда немцы вошли в Луганск, потому что он с палкой пошел гонять мародеров. Там сахарный завод был. Он говорит: “Это же не ваше, что вы делаете”? Сахар там растаскивали. Эти ушли, наши ушли, а немцы еще не пришли, и вот там инфаркт хватил», — сообщил министр.