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18:12 (мск), источник: Коммерсантъ

Шойгу: Россия не рассматривает Украину как угрозу

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Украина не является угрозой для России. Он считает, что украинский народ является братским для россиян.

Источник: РИА "Новости"

«Я бы не стал про Украину говорить, как про угрозу. Я считаю, что Украина и украинский народ — это братский народ. Это не только наши соседи, мы один народ. Здесь совсем даже рассуждать и размышлять на эту тему не хочется. Потому что это творение и планы и программа, которая реализована, знаете кем, как и за какие деньги», — сказал Шойгу в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

По словам Шойгу, Россия рассчитывает, что на Украине найдется человек, «который прекратит всю националистическую вакханалию, совершенно ничем не обоснованную ни исторически, ни фактологически».

«И то что мы сегодня имеем (на Украине. — “Ъ”), мы верим и надеемся, что эта ситуация когда-то поменяется», — добавил министр.

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Отвечая на вопрос, почему он не выполняет решение украинского суда и не является на слушания, Шойгу в шутку ответил фразой: «Виноват, исправлюсь». Министр также заявил, что Украина тесно связана с его семьей. Глава военного ведомства рассказал, что в Луганской области умер его дедушка по маминой линии.

«Моя мама вообще с Орловской области, но после того как раскулачили, деваться было некуда, уехали в Луганскую область. Там бабушка, дедушка. Дедушка ефрейтор третьего Рижского драгунского его величества полка, который там похоронен. Он и умер в день, когда немцы вошли в Луганск, потому что он с палкой пошел гонять мародеров. Там сахарный завод был. Он говорит: “Это же не ваше, что вы делаете”? Сахар там растаскивали. Эти ушли, наши ушли, а немцы еще не пришли, и вот там инфаркт хватил», — сообщил министр.

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