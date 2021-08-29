29 августа, источник: Известия
Шойгу заявил о планах РФ по модернизации гиперзвукового оружия
Дальность, скорость и точность российского гиперзвукового оружия могут быть увеличены. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
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«У нас в перспективе, причем совсем недалекой, увеличение дальности гиперзвукового оружия. Это увеличение скоростей, повышение точности и, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия», — сказал он в интервью для
«Мы не можем под каждую ракету делать новый самолет и корабль. Мы должны сделать так, чтобы у нас одна пусковая установка была для всех. Работа над этим идет, и нам уже сегодня есть чем оберегать страну», — добавил Шойгу.
Он также констатировал, что на вооружении в российских войсках уже стоит ряд современных образцов военной техники.
«У нас “Кинжалы” стоят на боевом дежурстве, “Авангард” и “Пересвет” — тоже на боевом дежурстве. Впереди большая серьезная перспектива», — подытожил глава Минобороны РФ.
Накануне Шойгу заявил, что боеспособность армии ВС РФ выросла вдвое. По его словам, этого удалось достичь благодаря внезапным проверкам, армейским играм и новому вооружению.
24 августа сообщалось, что Минобороны заключило первый контракт на робототехнический комплекс «Штурм». Соглашение подписали в ходе международного
В конце июня президент России Владимир Путин анонсировал, что МБР «Сармат», гиперзвуковая ракета «Циркон» и новая система ПВО С-500 скоро встанут на боевое дежурство. По его словам, уже поставлено на боевое дежурство гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал».