Встречу Байдена и Зеленского перенесли из-за завершения эвакуации США из Афганистана

«Ситуация абсолютно прозрачна и легко объяснима. Решение о встрече президентов 1 сентября, а не 31 августа абсолютно протокольное и объясняется, в том числе, и тем, что это и последний день эвакуационных процедур из Афганистана», — сказал советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк «РБК-Украина».
По словам представителя офиса президента Украины, такое решение принято, чтобы ситуация в Афганистане не стала препятствием для переговоров глав государств. Он считает, что «не может возникать никаких двусмысленностей» из-за того, что США «необходима фокусировка на этой теме в этот день».
Подоляк утверждает, что для Киева «безусловно удобнее» провести встречу в «информационной обстановке следующего дня». «Когда именно Украина станет ключевым ньюсмейкером американской повестки», — добавил представитель офиса президента.
Ранее на этой неделе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что у Киева нет «никаких индикаторов из Вашингтона о возможности переноса встречи». Он отмечал, что визит был согласован на 99%.
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