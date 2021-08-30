ВКС России впервые испытали тяжелые беспилотники на полевых аэродромах

По словам источников, в этом году впервые в таких тренировках принимают участие тяжелые беспилотники. Речь идет о дронах серии «Орион» и «Форпост». Временные пункты базирования для БПЛА оборудуются возле участков автотрасс. На время маневров эти дороги служат взлетно-посадочными полосами, на которые садятся самолеты и беспилотники.
Также впервые для беспилотных летательных аппаратов в полевых условиях будут подготовлены грунтовые взлетно-посадочные полосы.
Рядом с временными ВВП оборудуются места для стоянки и обслуживания техники, заправочные станции и контрольно-диспетчерский пункт. Летательные аппараты обслуживаются силами мобильных технико-эксплуатационных подразделений, заправляются и получают боезапас.
Масштабные учения по специальным видам обеспечения ВКС стартовали на аэродромах Западного военного округа в конце августа. В ходе этих маневров перебазируются крупные авиагруппировки, в том числе и на полевые аэродромы. Всего же в учениях задействовано около 450 летательных аппаратов. Они проводятся в преддверии крупнейших стратегических учений «Запад-2021».
Самый тяжелый беспилотный аппарат, который в ближайшие годы поступит на вооружение, — 20-тонный С-70 «Охотник». По длине (19 м) и массе он ощутимо превосходит, к примеру, штурмовик Су-25 (длина 15,5 м, масса снаряженного 11,6 т). «Охотник» сможет применять оперативно-тактические и противокорабельные ракеты и работать в паре с истребителем Су-57.
Для тяжелых аппаратов будут действовать во многом те же правила, что и для пилотируемых самолетов. Они будут вноситься в реестр государственной авиации, получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, а операторы по статусу будут приравнены к командирам экипажей.