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02:56 (мск), источник: Известия

ВКС России впервые испытали тяжелые беспилотники на полевых аэродромах

Российская авиация отрабатывает обслуживание тяжелых дронов в условиях отсутствия аэродромной сети, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В ходе недавно стартовавших масштабных учений сил ВКС самолеты и дроны садились на участки шоссе, где были оборудованы полевые авиабазы. Впервые в таких тренировках принимали участие беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Источник: Известия

По словам источников, в этом году впервые в таких тренировках принимают участие тяжелые беспилотники. Речь идет о дронах серии «Орион» и «Форпост». Временные пункты базирования для БПЛА оборудуются возле участков автотрасс. На время маневров эти дороги служат взлетно-посадочными полосами, на которые садятся самолеты и беспилотники.

Также впервые для беспилотных летательных аппаратов в полевых условиях будут подготовлены грунтовые взлетно-посадочные полосы.

Рядом с временными ВВП оборудуются места для стоянки и обслуживания техники, заправочные станции и контрольно-диспетчерский пункт. Летательные аппараты обслуживаются силами мобильных технико-эксплуатационных подразделений, заправляются и получают боезапас.

Масштабные учения по специальным видам обеспечения ВКС стартовали на аэродромах Западного военного округа в конце августа. В ходе этих маневров перебазируются крупные авиагруппировки, в том числе и на полевые аэродромы. Всего же в учениях задействовано около 450 летательных аппаратов. Они проводятся в преддверии крупнейших стратегических учений «Запад-2021».

Самый тяжелый беспилотный аппарат, который в ближайшие годы поступит на вооружение, — 20-тонный С-70 «Охотник». По длине (19 м) и массе он ощутимо превосходит, к примеру, штурмовик Су-25 (длина 15,5 м, масса снаряженного 11,6 т). «Охотник» сможет применять оперативно-тактические и противокорабельные ракеты и работать в паре с истребителем Су-57.

Для тяжелых аппаратов будут действовать во многом те же правила, что и для пилотируемых самолетов. Они будут вноситься в реестр государственной авиации, получат уникальные номера и бортовые опознавательные знаки, а операторы по статусу будут приравнены к командирам экипажей.

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