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02:20 (мск), источник: РБК

Макрон заявил о невозможности навязать демократию извне

Демократию нельзя навязать государству извне, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в эфире телеканала TF1.

Источник: Reuters

«Нельзя навязать демократию, навязать правительство извне. Этому нас учит ситуация в Ираке, Ливии и Афганистане. Мы должны проводить вмешательство только вместе с суверенным государством», — сказал Макрон (цитата по La Voix du Nord).

При этом президент Франции отметил, что пока речь о признании нынешнего режима «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) в Афганистане не идет, хотя с ними будут вестись переговоры на оперативном уровне.

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«Есть условия. Они должны, прежде всего, уважать права тех, кто живет на их территории, и достоинство афганских женщин», — сказал Макрон.

По его словам, талибы также должны бороться с террористическими движениями в регионе. «Если они достигнут согласия с этими движениями, для нас это будет неприемлемо», — отметил президент Франции.

Ранее уважение прав человека и разрыв с террористами как условие для признания талибов обозначил глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан. Речь, по его словам, идет, прежде всего, о разрыве связей с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида».

15 августа талибы захватили Кабул и объявили об окончании войны в Афганистане. Они сказали, что намерены восстановить в стране Исламский Эмират, действовавший с 1996-го по 2001 годы. При этом боевики уточнили, что не стремятся к монополии на власть в государстве, готовы создать инклюзивное правительство, а также не будут запрещать СМИ критиковать происходящее в стране.

Помимо этого, в «Талибане» гарантировали, что Афганистан не станет страной, с территории которой будут осуществляться атаки на третьи государства.

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