Глава Рослесхоза спрогнозировал невозможность сокрытия незаконных лесозаготовок

«По поручению зампреда правительства Виктории Абрамченко мы разрабатываем закон об изъятии у регионов полномочий по предоставлению лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности для реализации приоритетных проектов в области освоения лесов. Речь об очень больших инвестициях, от 3 млрд рублей. В таких проектах участвуют Минпромторг и Рослесхоз. Но отдельные регионы тормозят реализацию проектов», — сказал в интервью «Известиям» глава ведомства.
По словам руководителя Рослесхоза, принят блок изменений в лесное законодательство, благодаря которым процесс заготовки древесины стал более автоматизированным.
«Пресечь незаконные рубки и продажи призвана система ФГИС ЛК. С 1 января 2023 года она будет введена в эксплуатацию. Мы будем видеть ретроспективно весь путь, начиная от переработки до того, откуда этот лес взялся. Скрыть “левый” объем будет невозможно», — заметил Иван Советников.
Подводя предварительные итоги пожароопасному сезону, чиновник назвал его «одним из самых сложных за всю историю наблюдений». Площадь пожаров превысила 8 млн га. Наиболее напряженная ситуация была в Республике Саха (Якутия) и в Иркутской области.
«По итогам сезона площадь пожаров будет еще больше», — предположил глава Рослесхоза.