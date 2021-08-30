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05:08 (мск), источник: Известия

Глава Рослесхоза спрогнозировал невозможность сокрытия незаконных лесозаготовок

Для более эффективного лесопользования правительство предлагает изъять у регионов полномочия по предоставлению инвесторам участков, сообщил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

Источник: Известия

«По поручению зампреда правительства Виктории Абрамченко мы разрабатываем закон об изъятии у регионов полномочий по предоставлению лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности для реализации приоритетных проектов в области освоения лесов. Речь об очень больших инвестициях, от 3 млрд рублей. В таких проектах участвуют Минпромторг и Рослесхоз. Но отдельные регионы тормозят реализацию проектов», — сказал в интервью «Известиям» глава ведомства.

По словам руководителя Рослесхоза, принят блок изменений в лесное законодательство, благодаря которым процесс заготовки древесины стал более автоматизированным.
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«Пресечь незаконные рубки и продажи призвана система ФГИС ЛК. С 1 января 2023 года она будет введена в эксплуатацию. Мы будем видеть ретроспективно весь путь, начиная от переработки до того, откуда этот лес взялся. Скрыть “левый” объем будет невозможно», — заметил Иван Советников.

Подводя предварительные итоги пожароопасному сезону, чиновник назвал его «одним из самых сложных за всю историю наблюдений». Площадь пожаров превысила 8 млн га. Наиболее напряженная ситуация была в Республике Саха (Якутия) и в Иркутской области.

«По итогам сезона площадь пожаров будет еще больше», — предположил глава Рослесхоза.

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