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06:17 (мск), источник: Известия

В ООН осудили строительство ограждений от мигрантов

Евросоюз надеется в скором времени принять «Новый пакт о миграции и убежище». Об этом «Известиям» заявили в Еврокомиссии (ЕК), комментируя миграционное обострение на границе с Белоруссией.

Источник: AP 2021

Тем временем восточноевропейские страны уже решают вопрос самостоятельно: Литва и Польша, которые этим летом столкнулись с потоком нелегальных мигрантов, попадающих к ним через территорию Белоруссии, начали строить на своей границе стену. О намерении сделать то же самое, если ситуация на границе не изменится, заявили и в Латвии.

Литва, Латвия и Польша совместно обвиняют непосредственно режим Александра Лукашенко в том, что он использует мигрантов с Ближнего Востока и из стран Африки в качестве «гибридного оружия».
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Якобы так Минск отвечает на санкции Евросоюза и авиационную блокаду. В знак солидарности своих соседей поддерживает и Эстония, усилившая в начале августа контроль за границами.

В ООН тем временем крайне обеспокоены состоянием мигрантов, которые оказываются без средств к существованию в приграничных зонах: на территорию ЕС их не пускают, а Минск не возвращает к себе. В организации считают, что, оставляя мигрантов на произвол судьбы, страны нарушают свои международные обязательства.

Как заявил «Известиям» представитель управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Польше Кристин Гойе, у людей в надежде на убежище всегда должна быть возможность обратиться за международной защитой.

В Евросоюзе полностью поддерживают позицию Латвии, Литвы и Польши. Как заявили «Известиям» в Еврокомиссии, они категорически отвергают попытки «использовать людей в политических целях».

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Тем не менее кризис на границе заставил ЕС активнее реформировать свою миграционную политику. Этот процесс был запущен почти год назад: в сентябре 2020 года Евросоюз представил «Новый пакт о миграции и убежище» (New Pact on Migration and Asylum). В соответствии с ним страны, которые принимают мигрантов по европейской квоте, либо получают деньги из общего бюджета на их содержание, либо за свой счет отправляют их обратно. Механизм в действие пока не вступил.

Несмотря на кризис, одобрение документа находится под вопросом. Еще до публикации в 2020 году против него выступило несколько стран, в том числе и Польша. Там, как и в других государствах Вишеградской группы (Венгрия, Словакия, Чехия), а также в Австрии и Словении, идею «обязательной солидарности» не разделили.

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