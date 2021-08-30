16:15 (мск), источник: ТАСС
Университет креативных индустрий на площадке «Тавриды» в Крыму начнут строить осенью
Проект находится на этапе согласования.
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа. /ТАСС/. Строительство Университета креативных индустрий на площадке
«Архитектурный проект будущего университета проходит согласования. Площадка уже подготовлена, мы рассчитываем осенью приступить к
Уточняется, что параллельно будут реализованы несколько инфраструктурных проектов: уже идет рекультивация полигона твердых коммунальных отходов под соседним городом Судак, на что направлено более 1 млрд рублей, запланировано развитие систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Планируется строительство новой четырехполосной дороги, которая свяжет Судак с трассой «Таврида».
«Планируется, что круглогодичный образовательный центр для людей разного возраста и профессий начнет работу в 2023 году и станет ключевым проектом
Форум «Таврида» впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строят