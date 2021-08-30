13:46 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков: рано говорить об изменении правил въезда мигрантов в Россию
Правительство занимается проблемой въезда в Россию трудовых мигрантов, это не вопрос Кремля, заявил
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«Проблема мигрантов — это та проблема, которая обсуждается в правительстве. Это не совсем вопрос Кремля… Но эта проблема весьма и весьма актуальна. Это проблема не только для предприятий общепита, она актуальна для строителей, представителей других секторов экономики», — ответил Песков в ходе
Представитель Кремля назвал вопрос непростым «с учетом сохраняющихся опасностей по распространению коронавируса».
«Об изменении правил въезда мигрантов в РФ пока рано говорить. Никаких решений на этот счет не было. Существуют разные экспертные предложения соответствующих отраслей экономики, но решение не принималось», — добавил он.
Ранее в распоряжении «Ъ» оказалось письмо, в котором президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети