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13:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: рано говорить об изменении правил въезда мигрантов в Россию

Правительство занимается проблемой въезда в Россию трудовых мигрантов, это не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако, по его мнению, об изменении правил въезда говорить пока рано, и никаких решений на этот счет не принималось.

Источник: РИА "Новости"

«Проблема мигрантов — это та проблема, которая обсуждается в правительстве. Это не совсем вопрос Кремля… Но эта проблема весьма и весьма актуальна. Это проблема не только для предприятий общепита, она актуальна для строителей, представителей других секторов экономики», — ответил Песков в ходе пресс-колла на вопрос «Ъ FM», можно ли ожидать изменения правил въезда мигрантов в связи с неоднократными обращениями представителей бизнеса.

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Представитель Кремля назвал вопрос непростым «с учетом сохраняющихся опасностей по распространению коронавируса».

«Об изменении правил въезда мигрантов в РФ пока рано говорить. Никаких решений на этот счет не было. Существуют разные экспертные предложения соответствующих отраслей экономики, но решение не принималось», — добавил он.

Ранее в распоряжении «Ъ» оказалось письмо, в котором президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев просит премьера Михаила Мишустина предоставить работодателям право самим заниматься оформлением разрешений на работу и патентов для иностранных граждан и оплачивать эти расходы. Власти обещают рассмотреть просьбу. Юристы считают, что внести изменения в миграционное законодательство будет непросто.

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