Лавров приравнял нападки на Сталина к атаке на итоги Второй мировой войны

Попытки изобразить Иосифа Сталина главным злодеем своего времени являются частью атаки на прошлое России, на итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде, сообщает ТАСС.
«[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — сказал министр.
Лавров принял участие в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме «Сталинградская битва».
Министр отметил, что внешняя политика России всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость. «То, что делает область, губернатор по сохранению и укреплению этой памяти, я считаю, имеет огромное значение для будущего нашей страны, в том числе для будущего нашей внешней политики, потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость», — сказал Лавров.
1 июля 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Соответствующие поправки внесли в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».
Законопроект был подготовлен по поручению Путина, которое он дал в январе 2021 года.
Автором инициативы выступила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. В октябре 2020 года она заявила, что «в России издаются книги, в которых отождествляются действия руководства СССР и Германии, и две такие книги популярны среди молодежи».
«Если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством», — призвала Ямпольская. Путин согласился с ее предложением и добавил, что действовать нужно аккуратно. «Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», — сказал президент.
До этого Путин неоднократно заявлял о недопустимости искажения исторической памяти о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней. Заявления, что роль нацистского лидера Адольфа Гитлера и главы Советского Союза Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны одинакова, президент назвал чушью собачьей. «Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи “Сталин — Гитлер”. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть», — сказал он.
В попытках переписать историю Путин не раз обвинял зарубежные страны. В частности, в декабре 2019 года он резко раскритиковал резолюцию Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Президент возмутился, что документ, который «поставил фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны».
Лавров идет под вторым номером в федеральном списке партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.
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