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15:26 (мск), источник: РБК

Лавров приравнял нападки на Сталина к атаке на итоги Второй мировой войны

Министр иностранных дел во время поездки в Волгоград также заявил, что внешняя политика России всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость.

Источник: РИА "Новости"

Попытки изобразить Иосифа Сталина главным злодеем своего времени являются частью атаки на прошлое России, на итоги Второй мировой войны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде, сообщает ТАСС.

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«[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время и после войны, — это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны», — сказал министр.

Лавров принял участие в торжественной передаче 11 знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве на Мамаевом кургане, музею-панораме «Сталинградская битва».

Министр отметил, что внешняя политика России всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость. «То, что делает область, губернатор по сохранению и укреплению этой памяти, я считаю, имеет огромное значение для будущего нашей страны, в том числе для будущего нашей внешней политики, потому что она всегда опиралась на достоинство, правду и справедливость», — сказал Лавров.

1 июля 2021 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Соответствующие поправки внесли в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов».

Законопроект был подготовлен по поручению Путина, которое он дал в январе 2021 года.

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Автором инициативы выступила глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. В октябре 2020 года она заявила, что «в России издаются книги, в которых отождествляются действия руководства СССР и Германии, и две такие книги популярны среди молодежи».

«Если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством», — призвала Ямпольская. Путин согласился с ее предложением и добавил, что действовать нужно аккуратно. «Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», — сказал президент.

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До этого Путин неоднократно заявлял о недопустимости искажения исторической памяти о годах Великой Отечественной войны и роли СССР в ней. Заявления, что роль нацистского лидера Адольфа Гитлера и главы Советского Союза Иосифа Сталина в развязывании Второй мировой войны одинакова, президент назвал чушью собачьей. «Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи “Сталин — Гитлер”. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть», — сказал он.

В попытках переписать историю Путин не раз обвинял зарубежные страны. В частности, в декабре 2019 года он резко раскритиковал резолюцию Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы». Президент возмутился, что документ, который «поставил фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны».

Лавров идет под вторым номером в федеральном списке партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму.

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