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17:15 (мск), источник: BBC News Русская служба

МАГАТЭ: Северная Корея, похоже, снова запустила ядерный реактор в Йонбене

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщает, что судя по ряду признаков, КНДР перезапустила атомный реактор в Йонбёне, способный производить оружейный плутоний и остановленный в декабре 2018 года, через шесть месяцев после первой встречи Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Сингапуре.

Северная Корея продолжает разрабатывать ядерное оружие после изгнания инспекторов МАГАТЭ | Источник: REUTERS

Северная Корея разорвала отношения с МАГАТЭ в 2009 году и не допускает к себе ее инспекторов. Информация о состоянии ее ядерной программы поступает со спутников.

Судя по спутниковым фотографиям, с июля этого года в прилегающих к ядерному центру резервуарах начала снова циркулировать вода, используемея для охлаждения реактора. Это позволяет сделать вывод, что он снова запущен.

Комплекс в Йонбёне, который Пхеньян называет научно-исследовательским, — ключевое звено северокорейской ядерной программы.

Международные эксперты ведут регулярное наблюдение за ним из космоса, чтобы определить его примерную производительность и, соответственно, то, каким количеством плутониевых бомб может располагать КНДР.

Доклад МАГАТЭ также содержит информацию о радиохимической лаборатории комплекса, перерабатывающей использованное ядерное топливо в оружейный плутоний. Согласно имеющимся данным, она заработала за пять месяцев до июля, когда предположительно был запущен сам реактор.

Спутниковый снимок Йонбёна, декабрь 2019 года | Источник: GETTY IMAGES

Запуск реактора и лаборатории вызывает большое беспокойство и является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, указывает МАГАТЭ.

Министерство иностранных дел Южной Кореи заявило информагентству Йонхап, что правительство постоянно наблюдает за деятельностью Севера в ядерной и ракетной областях в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами.

Последнее на данный момент и шестое по счету ядерное испытание Северная Корея провела 3 сентября 2017 года.

Анализ

Лора Бикер, корреспондент Би-би-си в Сеуле:

Ким Чен Ын сделал комплекс в Йонбёне центральным пунктом своих переговоров с Дональдом Трампом. Ректор мощностью 5 мегаватт является единственным источником оружейного плутония для Пхеньяна.

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Аналитики указывают, что оборудование комплекса постепенно изнашивается.

По неофициальным данным, Ким Чен Ын предлагал демонтировать его в обмен на полное снятие санкций с Северной Кореи. Американский президент не согласился. Я полагаю, это и стало главной причиной неудачи ханойского саммита в феврале 2019 года.

В январе текущего года Ким Чен Ын обещал продолжить развитие своей ядерной программы. По его словам, северокорейские специалисты создают как миниатюрные тактические боеголовки, так и «сверхмощную водородную бомбу».

Однако до сих не было признаков того, что в этом направлении реально ведутся какие-то работы. Казалось, режим всецело сосредоточился на ухудшающемся положении в экономике и продовольственном дефиците. Похоже, теперь что-то меняется.

Экспертам сложно получить твердую информацию на основании одних лишь спутниковых фото, но МАГАТЭ назвало последние события «вызывающими глубокое сожаление».

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