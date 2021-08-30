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21:37 (мск), источник: Ведомости

ЕС ввел ограничения на въезд из США и еще пяти стран

Евросоюз исключил США, Израиль, Ливан, Черногорию, Северную Македонию и самопровозглашенное Косово из списка стран, для которых отменены ограничения на необязательные поездки, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета ЕС.

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Источник: AP 2021

«Совет обновил список стран и территорий, для которых ограничения необязательных поездок должны быть временно отменены. В частности, США, Израиль, Ливан, Черногория, Северная Македония и Косово исключены из этого списка», — говорится в заявлении.

«Необязательные поездки (этот термин включает все виды туризма — Ред.) в государства, не входящие в этот список, будут подвержены временным ограничениям», — добавили в ЕС.

При этом в Совете ЕС подчеркнули, что страны могут снимать ограничения на поездки для полностью вакцинированных граждан по своему усмотрению. На данный момент в списке стран и территорий, куда возможны необязательные поездки, находятся 17 государств: Армения, Азербайджан, Молдавия, Украина, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Иордания, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина, Саудовская Аравия, Катар, Бруней, Сингапур, Южная Корея и Япония.

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