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23:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден разрешил военным отомстить за теракты в Кабуле

Президент США Джо Байден разрешил американским военным в Афганистане любую месть за убитых в Кабуле сослуживцев. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

Источник: AP 2021

«Президент ясно дал понять командирам, что они не должны останавливаться ни перед чем и заставить террористов “Исламского государства” (организация запрещена в России) заплатить за смерть американских солдат», — сказала она, добавив, что Байден ждет, что причастные к терактам будут найдены и уничтожены.

26 августа в Кабуле произошла серия терактов. В результате двух взрывов у ворот аэропорта имени Хамида Карзая погибли 200 человек и были ранены около тысячи. Среди погибших были мирные афганцы, 13 американских военнослужащих и боевики движения «Талибан» (запрещено в РФ). Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство».

Позднее стало известно, что после взрыва, устроенного террористом-смертником возле ворот аэропорта Кабула, американские военные открыли беспорядочную стрельбу по мирным афганцам. Один из выживших рассказал, что американцы подумали, что террористов больше, поэтому начали стрелять в охваченную паникой толпу. Также появилась информация, что большая часть жертв погибла именно из-за огня военных США, а не из-за взрыва. Очевидцы утверждают, что американские солдаты стреляли на поражение — в голову и грудь.

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