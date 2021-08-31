Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 августаНачало "стахановского движения", крушение круизного лайнера "Адмирал Нахимов", гибель принцессы Дианы и другие события
Фоторепортажи
10Топ-10 скульптур, известных на весь мир
11Самые крупные наводнения в истории России
00:00 (мск), источник: Газета.Ру

США объявили о завершении миссии в Афганистане

Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило информацию о том, что все американские военные покинули территорию Афганистана, сообщает издание Newsweek.

Источник: AFP 2021

«Последний самолет взлетел. Война окончена», — заявил корреспондент Навид Джамали со ссылкой на источник в Пентагоне.

Чуть позже эту информацию подтвердил начальник Центрального командования США, генерал морской пехоты Кеннет Ф. Маккензи-младший.

Читайте также
Байден разрешил военным отомстить за теракты в Кабуле

Также в Пентагоне отметили, что война в Афганистане с участием вооруженных сил США завершена, однако они продолжат попытки организовать выезд оставшихся в стране граждан Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что США больше не контролируют аэропорт Кабула. До этого талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать кабульский аэропорт.

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в РФ) объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начались массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.

Ранее «Талибан» заявил, что 31 августа станет крайним сроком для вывода сил Соединенных Штатов. В движении обратили внимание, что продление сроков с американской стороны будет означать «расширение оккупации».

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Ситуация в Афганистане
 Россиян предупредили о появлении осенью комаров, переносящих лихорадку
Число случаев насилия над пожилыми в домах престарелых выросло в пандемию
Байден разрешил военным США отомстить за теракты в Кабуле
Китай и Россия не поддержали резолюцию по Афганистану
ЕС ввел ограничения на въезд из США и еще пяти стран
День в истории: крушение круизного лайнера "Адмирал Нахимов"
Туристы по всему миру пожаловались на бешеные цены на ПЦР-тесты
Девушка из Канады больше года не чувствовала голода
Жительница США спасла ребенка от пумы, побив ее голыми руками
Hi-Tech
В телесериале заметили необычный iPhone (фото) Без «козырька»
Авто
Какие новые автомобили начали продавать в августе Авто Mail.ru составил список новых моделей, которые начали продавать в России в августе. В нем есть несколько действительно интересных новинок
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
Популярные темы на «Детях»
Забавные картинки 605
Забавные картинки 592
Такое вот событие. 477
Подростки. 423
Леди
Экс-супруг Пелагеи Иван Телегин женился на дочери миллионера Хоккеист заключил брак с новой возлюбленной
Дом
Бытовую химию отдают с огромными скидками
5 вредных советов, которым нельзя следовать при покупке жилья
5 правил планирования освещения внутри шкафа
Как выглядит квартира 41-летней Анны Семенович
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь