00:00 (мск), источник: Газета.Ру
США объявили о завершении миссии в Афганистане
Министерство обороны Соединенных Штатов подтвердило информацию о том, что все американские военные покинули территорию Афганистана, сообщает издание Newsweek.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Последний самолет взлетел. Война окончена», — заявил корреспондент Навид Джамали со ссылкой на источник в Пентагоне.
Чуть позже эту информацию подтвердил начальник Центрального командования США, генерал морской пехоты Кеннет Ф.
Также в Пентагоне отметили, что война в Афганистане с участием вооруженных сил США завершена, однако они продолжат попытки организовать выезд оставшихся в стране граждан Соединенных Штатов.
Ранее стало известно, что США больше не контролируют аэропорт Кабула. До этого талибы заявили, что скоро будут полностью контролировать кабульский аэропорт.
Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в РФ) объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начались массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.
Ранее «Талибан» заявил, что 31 августа станет крайним сроком для вывода сил Соединенных Штатов. В движении обратили внимание, что продление сроков с американской стороны будет означать «расширение оккупации».