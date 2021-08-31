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00:13 (мск), источник: Life.ru

Небензя объяснил, почему Россия не поддержала резолюцию по Афганистану

Россия воздержалась при голосовании по резолюции Совбеза ООН по ситуации в Афганистане, так как её авторы проигнорировали принципиальные озабоченности Москвы.

Источник: AP 2021

Такое пояснение дал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

«Мы были вынуждены воздержаться при голосовании по проекту резолюции СБ по Афганистану. Сделали это по причине игнорирования авторами проекта наших принципиальных озабоченностей», — сказал Небензя.

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По его словам, во время переговоров Россия подчёркивала «недопустимость негативных последствий эвакуации квалифицированных афганских кадров для социально-экономического положения Афганистана». Москва подчёркивала, что при «утечке мозгов» эта страна не сможет достичь целей устойчивого развития. Такие важные вещи «освещения в тексте не получили».

Отметим, что Совбез ООН принял резолюцию по Афганистану без голосов России и Китая. В документе среди прочего говорится о требовании обеспечить безопасный выезд населения, а также о предоставлении гуманитарной помощи.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения «Талибан»* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией.

На фоне этого на президента США Джо Байдена, который объявил о выводе войск из Афганистана, обрушилась критика. В частности, экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны — капитуляцией.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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