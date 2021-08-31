Байден заявил, что решил не продлевать эвакуацию из Афганистана по рекомендации военных

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, следуя рекомендации американских военных. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в понедельник.
Байден сообщил, что публично выступит в среду около полудня и объяснит свое «решение не продлевать» американское «присутствие в Афганистане после 31 августа».
Он добавил, что «завершить операцию по эвакуации по воздуху в планируемые сроки» рекомендовали ему многие американские военные. Президент отметил, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) обещало предоставлять возможность свободно покинуть Афганистан иностранцам и гражданам республики, которые помогали США. По мнению Байдена, «мир будет добиваться выполнения этих обязательств».
Байден полагает, что мировое сообщество потребует от «Талибана» соблюдения обязательств по обеспечению свободного выезда из Афганистана.