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01:34 (мск), источник: ТАСС

Байден заявил, что решил не продлевать эвакуацию из Афганистана по рекомендации военных

Президент США полагает, что мировое сообщество потребует от «Талибана» соблюдения обязательств по обеспечению свободного выезда из республики.

Источник: AFP 2021

ВАШИНГТОН, 31 августа. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Джо Байден принял решение не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, следуя рекомендации американских военных. Об этом говорится в его заявлении, распространенном в понедельник.

Байден сообщил, что публично выступит в среду около полудня и объяснит свое «решение не продлевать» американское «присутствие в Афганистане после 31 августа».

Он добавил, что «завершить операцию по эвакуации по воздуху в планируемые сроки» рекомендовали ему многие американские военные. Президент отметил, что радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) обещало предоставлять возможность свободно покинуть Афганистан иностранцам и гражданам республики, которые помогали США. По мнению Байдена, «мир будет добиваться выполнения этих обязательств».

Байден полагает, что мировое сообщество потребует от «Талибана» соблюдения обязательств по обеспечению свободного выезда из Афганистана.

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