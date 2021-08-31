Из системы уволены несколько высокопоставленных руководителей

Президент Владимир Путин своим указом освободил от должностей сразу нескольких высокопоставленных сотрудников МВД. Впрочем, все эти отставки в той или иной степени были предсказуемы.
Как рассказывал ранее «Ъ», в начале августа этого года глава МВД России генерал полиции РФ Владимир Колокольцев своим приказом временно отстранил от должности замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенанта внутренней службы Андрея Понорца, начальника УМВД по Юго-Западному округу Москвы генерал-майора полиции Юрия Демина и замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майора внутренней службы Виталия Краснова. Тогда же все они, по данным источников «Ъ», подали рапорты об увольнении.
Основанием для отстранения генералов послужил тот факт, что все они еще в 2017 году выступили поручителями за своего коллегу Михаила Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв (ФКР). Однако в этом году уже бывший начальник УМВД России по Камчатскому краю генерал-майор полиции Михаил Киселев был задержан в рамках уголовных дел, возбужденных по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ст. 290 УК РФ (получение взятки). По версии следствия, в июле 2020 года высокопоставленные камчатские полицейские получали откаты за подмену дорогостоящей рыбопродукции на более дешевую в меньшем объеме и последующее ее отражение в процессуальных документах об изъятии и помещении на ответственное хранение.
Тогда Владимир Колокольцев сам прилетел на Камчатку, чтобы объявить об отставке Киселева. Как известно, министр внутренних дел жестко придерживается принципа личной ответственности сотрудников ведомства за подчиненных, а также тех, за кого они давали поручительства. Отметим при этом, что у генерала Понорца давно вышла выслуга лет.
Наталья Агафьева | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Ушла с должности и генерал-майор юстиции 63-летняя Наталья Агафьева, которая возглавляла Главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве с 2014 года. Одновременно она являлась заместителем начальника главка. Агафьева, как сообщал «Ъ», подала рапорт об увольнении в мае этого года, хотя по закону в течение еще двух лет могла находиться на службе.
Находясь на весьма ответственной должности на протяжении нескольких лет, Агафьева смогла избежать серьезных скандалов, при этом ее ГСУ всегда было на хорошем счету в ведомстве. Как говорят в МВД, под контролем Натальи Агафьевой «в следственных подразделениях Москвы успешно расследовались сложные уголовные дела, в том числе получившие широкий общественный резонанс, по экономическим и коррупционным преступлениям, связанные с изобличением членов организованных групп и сообществ».
Отметим, что рапорт генерал Агафьева подала вскоре после того, как сменилось руководство следственного департамента МВД РФ и его возглавил генерал-лейтенант юстиции Сергей Лебедев. Как рассказывал «Ъ», прежний руководитель этого подразделения Александр Романов был вынужден уйти с должности, а затем и из органов, после того как к уголовной ответственности были привлечены два его заместителя.
Теперь, после увольнения Понорца и Агафьевой, в ГУ МВД по Москве сложилась парадоксальная ситуация: у начальника главка Олега Баранова пока остается только один заместитель — генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.
Дмитрий Шаробаров | Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Еще одна знаковая отставка произошла в центральном аппарате МВД: президент уволил генерал-лейтенанта полиции 65-летнего Дмитрия Шаробарова, который возглавлял Главное управление на транспорте последние 11 лет.
В МВД в целом и в своем подразделении в частности генерал Шаробаров пользуется отличной репутацией. Придя после службы в армии в подразделение уголовного розыска станции Москва-Казанская, он затем последовательно прошел все ступеньки служебной лестницы от инспектора группы по борьбе с преступными посягательствами на грузы линейного пункта милиции до начальника управления уголовного розыска Московского УВД на железнодорожном транспорте МВД России.
Шаробаров достиг предельного возраста службы, но по закону мог подать рапорт о его продлении. Однако он предпочел подать рапорт об отставке. По данным «Ъ», причиной этого могли стать события, разворачивающиеся в последнее время вокруг «транспортного» главка МВД.
По данным источников «Ъ», некоторое время назад в штабных подразделениях министерства, оценивая уровень служебных нагрузок на сотрудников ведомства, пришли к выводу, что в некоторых структурах транспортной полиции загруженность ниже, чем в территориальных отделах. После этого последовало обсуждение различных вариантов реформирования транспортной полиции с сокращением ее штатов.
Как говорят собеседники «Ъ», некоторое время назад глава МВД Владимир Колокольцев потребовал от штабных структур к августу дать окончательный ответ, нужно реформировать ГУ на транспорте МВД или нет. Однако организационного решения пока не принято.
Александр Игорев, Владислав Трифонов
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