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05:14 (мск), источник: Известия

Опубликовано фото с последним покидающим Афганистан военным США

Фото с последним американским военнослужащим, покидающим Афганистан, опубликовал 31 августа 18-й воздушно-десантный корпус США в Twitter.

Источник: AFP 2021

«Это была невероятно сложная, напряженная миссия, наполненная множеством сложностей, с постоянно действующими угрозами. Наши войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие. Ниже представлена ​​фотография последнего солдата, покинувшего Афганистан», — говорится в сообщении корпуса.

По данным CBSNews, этим военным является генерал-майор Крис Донахью, который запечатлен на фото заходящим в самолет C-17 в международном аэропорту имени Хамида Карзая в Кабуле.

«Его отъезд закрывает миссию США по эвакуации американцев, союзников и уязвимых афганцев», — уточнил телеканал.

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30 августа глава Центрального командования Соединенных Штатов генерал Кеннет Маккензи подтвердил в беседе с журналистами вылет последнего самолета ВВС США из Кабула и завершение 20-летней американской миссии в Афганистане.

В тот же день официальный представитель политбюро движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) Мохаммад Наим заявил, что все иностранные военные покинули территорию Афганистана, и теперь государство полностью под контролем талибов.

В свою очередь, управление гражданской авиации США уведомило, что американские военные больше не контролируют воздушное пространство над аэропортом афганской столицы. По информации источника Al Jazeera, воздушная гавань Кабула перешла под полный контроль талибов.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране последние 20 лет.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны». В тот же день президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну.

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