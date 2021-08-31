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07:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина назвала разрыв торговых отношений с Россией невыгодным

Пресс-секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал возможный разрыв торговых отношений с Россией не выгодным для Украины. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».

Источник: Reuters

Арестович обратил внимание на то, что Россия является пятым по объемам торговым партнером Украины. «Мир сложным образом устроен. Даже если мы все это сейчас закроем, введем военное положение и так далее, всегда в политике и в жизни должен возникать вопрос: “Ну хорошо, сделаем, чтобы что? Какие последствия?”» — объяснил он.

В качестве примера советник Зеленского рассказал про Иран и Ирак, которые «воевали 80 лет», однако «не разорвали дипломатические отношения». При этом он отметил, что Украина стремится к «уменьшению зависимости от России», и напомнил, что раньше она была первым торговым партнером.

В этой же беседе Алексей Арестович заявил, что для наступления Украины на Донбасс должны сложиться «экстраординарные условия». Киев может решиться на такой шаг, только если на него нападут и не оставят ему другого выбора. Он подчеркнул, что украинские власти сами такой вариант не рассматривают и предпочитают политико-дипломатическое урегулирование вместе с усилением оборонного сектора.

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