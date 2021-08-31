Представитель НАТО заявил, что конфликт в Донбассе не мешает членству Украины в альянсе

«В Вашингтонском договоре НАТО нет такой нормы. Впрочем, в конце концов союзники должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность альянса. Именно поэтому это решение принимается коллективно», — отметил он.
Также Винников затронул тему того, каким образом НАТО может помочь Украине восстановить территориальную целостность и контроль над территориальными водами.
Он упомянул увеличение присутствия сил альянса в Черном море и масштаб прошедших совместных учений Sea Breeze с участием 30 стран.
При этом 25 августа «Европейская правда», опубликовала интервью, в котором президент Эстонии заявила, что вступление в ЕС несет необходимость выполнения большого количества условий и Украине потребуется не менее 20 лет работы для завершения этого процесса. Кальюлайд также сказала, что Украина, несмотря на закрепление в конституции «необратимого евроатлантического курса», не сможет вступить в НАТО до возврата территорий, которые считает своими.