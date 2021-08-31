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13:03 (мск), источник: Комсомольская правда

Путин подписал указ о единовременной выплате военным 15 тысяч рублей, о которой было объявлено на съезде «Единой России»

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим 15 тысяч рублей.

Источник: Reuters

Выплата распространяется на военных, служащих по контракту, а также курсантов военных профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования, не заключивших контракт на прохождение службы. Пособия будут выплачиваться на основании приказов командиров воинских частей или федеральных госорганов, в которых предусмотрена военная служба, говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации.

Также президентом подписан указ о аналогичных выплатах прокурорам, сотрудникам органов внутренних дел, уголовно-исправительной системы, противопожарной службы, нацгвардии.

Выплаты будут осуществляться в сентябре 2021 из федерального бюджета.

Как писал сайт kp.ru, ранее Путин объявил о введении двух новых единовременных выплат: военнослужащим по 15 тысяч и пенсионерам по 10 тысяч рублей. Эта тема обсуждалась на встрече главы государства с лидерами списка и представителями партии «Единая Россия» 22 августа, а также на съезде политической силы 24 августа 2021. Впервые выплата не привязана к окладам и званиям.

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