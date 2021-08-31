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14:41 (мск), источник: Ведомости

Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел подлыми обвинения в его адрес в оправдании «преступлений сталинизма» из-за того, что вчера он заявил о неправильности подхода к фигуре Иосифа Сталина как к «главному злодею» Второй мировой войны. Об этом глава ведомства заявил сегодня на встрече с представителями национально-культурных объединений.

Источник: РИА "Новости"

«Я сказал вот в этом смысле, что вот эта линия используется теми, кто хочет нашу страну сдерживать и кто хочет нас ослабить, видеть всегда слабыми. Некоторые деятели в нашей оппозиции, оппозиционных СМИ стали затем говорить, что “Лавров оправдывает преступления сталинизма”. Это подло. И никогда такого рода люди не достигнут результата. Потому что наш народ умнее и богаче», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лавров пояснил, что люди, требующие воспринимать Сталина наравне с Адольфом Гитлером как виновника Второй мировой войны и «абсолютное зло» без учета «нюансов», пытаются поставить Россию и тех, кто пытался завоевать Европу, «на одну доску».

А мы эту Европу спасли от завоевания, от уничтожения, и спасли многие народы.
Сергей Лавров
министр иностранных дел России

Вчера Лавров на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде сказал, что «нападки на Сталина как на главного злодея» и «сваливание в одну кучу» того, что тот делал перед, во время и после войны, — это атака на ее результаты и прошлое России. По словам министра, цель этого — переписать историю и политически ослабить страну.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках «оболгать» и «извратить» историю Великой Отечественной войны. Президент выразил мнение, что это делается для сдерживания России. По его словам, с уходом поколения победителей возрастает ответственность за сохранение их наследия.

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