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15:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Фотофакт: последние военные США и СССР в Афганистане

До последнего генерала.

США и их союзники начали войну в Афганистане 7 октября 2001 года, а закончили 30 августа 2021-го. Через конфликт прошли около 800 тыс. американцев. Советские войска находились в стране с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. В войне приняли участие 620 тыс. советских военнослужащих. В обоих случаях, согласно официальным версиям, последними Афганистан покидали высокопоставленные генералы — Крис Донахью и Борис Громов.

Генерал-майор Крис Донахью | Источник: AP 2021

На этой фотографии — генерал-майор Крис Донахью вечером 30 августа 2021 года поднимается на борт военно-транспортного самолета Boeing C-17 в аэропорту Кабула. Генералу в августе исполнилось 52 года, день рождения он отметил в Афганистане. С 2020 года командует 82-й дивизией 18-го воздушно-десантного корпуса армии США. Ранее он служил на командных должностях в Южной Корее, Панаме и США. До Афганистана также воевал в Ираке и Сирии.

Исторический снимок опубликовал в Twitter Пентагон. «Это была невероятно сложная, напряженная миссия, наполненная множеством сложностей, с постоянно действующими угрозами. Наши войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие», — говорится в сообщении 18-го армейского корпуса.

Генерал-лейтенант Борис Громов | Источник: AP 2021

Этот снимок сделан 15 февраля 1989 года. Генерал-лейтенанта Бориса Громова на мосту Дружбы на границе Афганистана и СССР встречает сын Максим. На тот момент генералу было 45 лет, в Афганистане он служил в 1980—1982 и 1987−1989 годах. Во время второй командировки командовал 40-й армией и одновременно был уполномоченным правительства СССР по делам временного пребывания войск в Афганистане. В 1989 году руководил выводом войск, разработал план отхода через перевал Саланг, прошедший без потерь.

В интервью на мосту произнес свою знаменитую речь: «За мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом девятилетнее пребывание завершилось… Нашим солдатам, которые прошли эти девять лет, надо памятники ставить».

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