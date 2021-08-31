15:08 (мск), источник: Коммерсантъ
Фотофакт: последние военные США и СССР в Афганистане
До последнего генерала.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
США и их союзники начали войну в Афганистане 7 октября 2001 года, а закончили 30 августа 2021-го. Через конфликт прошли около 800 тыс. американцев. Советские войска находились в стране с 25 декабря 1979 года по 15 февраля 1989 года. В войне приняли участие 620 тыс. советских военнослужащих. В обоих случаях, согласно официальным версиям, последними Афганистан покидали высокопоставленные генералы — Крис Донахью и Борис Громов.
На этой фотографии —
Исторический снимок опубликовал в Twitter Пентагон. «Это была невероятно сложная, напряженная миссия, наполненная множеством сложностей, с постоянно действующими угрозами. Наши войска проявили выдержку, дисциплину и сочувствие», — говорится в сообщении 18-го армейского корпуса.
Этот снимок сделан 15 февраля 1989 года.
В интервью на мосту произнес свою знаменитую речь: «За мной ни одного советского солдата, офицера, прапорщика нет. На этом девятилетнее пребывание завершилось… Нашим солдатам, которые прошли эти девять лет, надо памятники ставить».