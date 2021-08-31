Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 31 августаНачало "стахановского движения", крушение круизного лайнера "Адмирал Нахимов", гибель принцессы Дианы и другие события
Фоторепортажи
16Моторные функции: в Архангельском показали авторедкости
7Названы крупнейшие катастрофы «на воде»
15:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Украина посчитала газовый контракт России и Венгрии враждебным себе

Новый 15-летний газовый контракт России и Венгрии на поставку природного газа, который стороны намерены подписать в ближайшее время, является враждебным по отношению к Украине, так как с его помощью «Газпром» стремится оставить республику без транзита газа. Об этом в своем Facebook написал глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон.

Источник: Reuters

Он напомнил, что десятилетиями газ в Венгрию шел через территорию Украины, но в новом соглашении прописан маршрут через Турцию, Болгарию и Сербию, то есть через газопровод «Турецкий поток».

По словам Макогона, с любых точек зрения новый маршрут не может быть дешевле, а значит, «Газпром» спрячет расходы в конечную стоимость газа. Такие действия, по мнению главы Оператора ГТС Украины, связаны не с экономическим, а с политическим и милитаристским акцентами, и цель их — усилить давление на Киев.

Новость
Цены на газ в Европе приблизились к пиковой отметке

Отдельно Макогон напомнил, что транспортировка газа по новому маршруту менее экологична. Из-за расстояния потребуется больший расход газа, что увеличит выбросы. Решением проблемы была бы продажа «Газпромом» газа на границах европейского энергетического сообщества, чтобы в дальнейшем трейдеры сами выбирали наиболее выгодный маршрут.

О новом соглашении между Россией и Венгрией накануне, 30 августа, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. Договор должен вступить в силу 1 октября.

Ранее Макогон заявил, что гарантии Германии и США, которые договорились об условиях запуска «Северного потока-2», выглядят недостаточными и не устраивают Украину. Лучшим способом успокоить ситуацию стал бы новый контракт на транзит российского газа сроком еще на десять лет с 2024 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Раскрыта стоимость обучения девятилетней россиянки, поступившей в МГУ
В нескольких российских регионах в сентябре выпадет первый снег
Лавров назвал подлой интерпретацию его слов о Сталине
Минздрав заявил о риске смерти в течение 6 месяцев после COVID
Как последние военные США и СССР покидали Афганистан (фото)
Украинский паралимпиец объяснил свой отказ от фото с россиянами
Опознан загадочный корабль на дне Балтийского моря
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
СМИ сообщили о ряде громких отставок в системе МВД России
Gnezdo.ru
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Вот почему вдова Мягкова не явилась на прощание
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Горячие темы на Авто
Готовлюсь к холодной зиме. 261
Назло Путину отморозят себе уши? )) 197
Ну хоть по пляжному футболу... 131
Купить охото ;) 73
Товары для дома
Чтобы лето не кончалось: как сохранить воспоминания об отпуске
Экономим на распродаже: покупаем товары с большими скидками
Три вещи с AliExpress, которые преобразят квартиру без ремонта
Качественную бытовую химию продают со скидками
Gnezdo.ru
Эти актрисы были женами одного мужчины: 5 пар
Старший сын Высоцкого: как выглядит Аркадий
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
4 наших актеров, которые увели жену у друга
Леди
Первое видео Бородиной с новым бойфрендом взбудоражило сеть Как утверждают СМИ, ведущая и ресторатор Эрик Авагян встречаются
Дом
Бытовую химию отдают с огромными скидками
5 вредных советов, которым нельзя следовать при покупке жилья
5 правил планирования освещения внутри шкафа
Как выглядит квартира 41-летней Анны Семенович
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь