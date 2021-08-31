16:32 (мск), источник: РБК
Президентом Эстонии избрали директора музея
Новым президентом Эстонии избран директор Эстонского национального музея Алар Карис, сообщила
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Кандидатуру Кариса во втором туре голосования поддержали 72 депутата из 80, восемь бюллетеней остались незаполненными.
Эстония — парламентская республика, исполнительная власть в руках правительства во главе с премьером. Президент не является частью исполнительной власти и осуществляет представительные функции. Президент избирается парламентом страны сроком на пять лет.
Для избрания президентом кандидат должен заручиться поддержкой не менее двух третей парламента или набрать не меньше 68 голосов. В первом туре Карису не удалось преодолеть этот порог, тогда за него проголосовали 63 члена Рийгикогу. В обоих турах он был единственным кандидатом на пост главы государства.
Карис вступит в должность 11 октября.
До этого времени исполнять обязанности президента продолжит Керсти Кальюлайд.
Карису 63 года. В 1981 году он окончил ветеринарный факультет Эстонской сельскохозяйственной академии. Позже учился в университетах Германии, Великобритании и Нидерландов. Среди направлений — молекулярная генетика и биология развития.
С 1999 года является профессором Тартуского университета. С 2003 по 2007 год Карис был ректором Эстонского университета естественных наук, затем до 2012 года — ректором Тартуского университета.
В 2013 году возглавил Госконтроль Эстонии — орган, который следит за тем, насколько эффективно власти тратят деньги налогоплательщиков. Еще через четыре года Кариса избрали директором Эстонского национального музея.