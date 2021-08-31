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18:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава ЦИК Памфилова назвала Грудинина «колхозником-капиталистом»

Глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова ответила на угрозы судом директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина и назвала его «колхозником-капиталистом». Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Источник: РИА "Новости"

Грудинин 31 августа заявил, что намерен подать в суд на Памфилову из-за ее слов о том, что директор «Совхоза имени Ленина» якобы выводил в офшоры миллиарды рублей.

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«Я уверена, что пройдет кампания и сейчас не будет никакого иска. А если вот будет, я буду этому бесконечно рада, готова даже потратить свое личное время, чтобы походить в суд, чтобы в конце концов развенчать этого колхозника-капиталиста», — сказала глава ЦИК.

Она уверена, что суд поставит все точки над «i» в вопросе вывода Грудининым денег в офшоры.

19 августа Памфилова после отказа допустить Грудинина к участию в выборах в Государственную Думу посоветовала бывшему кандидату навести порядок со своими зарубежными счетами. Она указала, что Грудинин, называя себя патриотом, уводил в офшоры заработанные деньги вместо того, чтобы оставить их в родном государстве. В свою очередь, директор «Совхоза имени Ленина» заявил, что намерен подать в суд на главу ЦИК. «Она вышла за пределы разумного», — сказал член КПРФ.

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