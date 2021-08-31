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21:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне назвал российский газ «самым грязным в мире». Слова главы государства приводятся на сайте его офиса.

Источник: Reuters

В ходе встречи Зеленский и Гренхольм в том числе обменялись мнениями относительно «угроз “Северного потока-2” для безопасности» Украины и энергетической безопасности в Европе. Также украинский лидер назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки, а также «из-за коррупции, шантажа и манипуляции».

31 августа Владимир Зеленский прибыл в США с официальным визитом. В этот день он проведет восемь встреч, в том числе в Министерстве энергетики США и Пентагоне. 1 сентября украинский лидер проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, по итогам которых выйдет совместное заявление.

За день до визита Зеленского в США украинские политики и общественные деятели написали письмо Байдену с просьбой остановить «Северный поток-2». Они напомнили президенту США об обещании быть жестким по отношению России и остановить строительство газопровода. По мнению украинских политиков, США должны защитить Украину и Европу от влияния Москвы.

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