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21:44 (мск), источник: ТАСС

CNN: талибы помогали военным США сопровождать американцев для эвакуации в аэропорт Кабула

По данным CNN, американский спецназ организовал дополнительную зону прохода на посадку в аэропорту столицы Афганистана.

Источник: AFP 2021

ТАСС, 31 августа. Военные США договорились с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) о том, чтобы боевики сопровождали группы американцев в аэропорт Кабула для дальнейшей эвакуации. Об этом во вторник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

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По словам одного из них, американский спецназ организовал дополнительную зону прохода на посадку в аэропорту столицы Афганистана и отдельный контакт-центр, чтобы облегчить эвакуацию граждан Соединенных Штатов. Американцы получали уведомления о сборе в специальных пунктах рядом с воздушными воротами.

Там талибы проверяли их документы, после чего сопровождали коротким путем к зоне прохода, находившейся под контролем военнослужащих США. За один день боевики сопровождали в аэропорт несколько таких групп, добавило издание.

Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане.

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