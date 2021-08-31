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31 августа, источник: Lenta.Ru

Байден назвал выход США из Афганистана «невероятно успешной миссией»

Президент США Джо Байден назвал выход американских войск из Афганистана «невероятно успешной миссией». Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: AFP 2021

«Вчера вечером в Кабуле Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане — самую долгую войну в американской истории, мы завершили самую большую в истории операцию по воздушной эвакуации», — сказал американский лидер.

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По словам главы Белого дома, миссия оказалась «успешной» благодаря «выдающимся способностям, умениям, храбрости и самоотдаче американских военных, дипломатов и сотрудников разведки». Байден заявил, что им пришлось на протяжении нескольких недель рисковать своей жизнью, вывозя из Афганистана американцев и граждан других стран.

Американский лидер добавил, что рассчитывал на 300 тысяч афганских правительственных войск, принимая решение о выводе военных США из Афганистана. «Расчет был в том, что более чем 300 тысяч правительственных войск, которых мы обучали и оснащали последние два десятилетия, будут крепкой силой в их гражданской войне с “Талибаном” (террористическое движение, запрещено в России — прим. “Ленты.ру”)», — сказал он.

По словам Байдена, предположение, что правительство Афганистана выстоит до завершения вывода войск оказалось ошибочным.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также талибы объявили скорое создание Исламского Эмирата Афганистан. 31 августа последний американский военнослужащий покинул Кабул, после чего представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым.

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