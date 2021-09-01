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03:30 (мск), источник: Известия

США заявили о намерении содействовать интеграции Украины в Евросоюз

Соединенные Штаты намерены содействовать интеграции Украины в Евросоюз, в том числе путем модернизации и создания энергетической инфраструктуры. Соответствующее совместное заявление опубликовано во вторник, 31 августа, на сайте Минэнерго США.

Источник: AFP 2021

«Участники (министерство энергетики США и министерство энергетики Украины — Ред.) намерены работать над продвижением усилий Украины по достижению большей интеграции с Европейским Союзом, в том числе посредством модернизации и строительства ключевой энергетической инфраструктуры», — говорится в заявлении.

Согласно документу, участники также должны активизировать диалог по энергетике и климату (SECD), улучшать корпоративное управление на госпредприятиях энергетического сектора Украины, в том числе путем набора международных независимых наблюдательных советов профильных экспертов.

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Кроме того, стороны обязуются работать над декарбонизацией экономики Украины и обеспечивать ее энергетическую безопасность и экспортный потенциал путем взаимовыгодного сотрудничества в ядерной энергетике, солнечной и ветровой энергии, кибернетической и физической безопасности и других сферах.

Для продвижения этих стратегических целей и расширения двустороннего сотрудничества США и Украина намерены провести в ближайшие месяцы первое заседание Стратегического диалога по энергетике и климату.

Документ подписан на встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским, министром энергетики США Дженнифер Гранхольм и министром энергетики Украины Германом Галущенко.

31 августа президент Украины прибыл в американскую столицу для встречи с главой Белого дома. На своей странице в Instagram Зеленский опубликовал фото, на котором он вместе с супругой Еленой спускается по трапу с прилетевшего в столицу США самолета.

В тот же день глава Пентагона Ллойд Остин на встрече с Зеленским заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму $60 млн, а также подпишут рамочное соглашение о реформах, необходимых Украине для членства в НАТО.

Остин подчеркнул, что одной из целей поддержки Украины станет «сдерживание российской агрессии», Москва же, в свою очередь, «должна перестать поддерживать конфликт на юго-востоке Украины», а также «уйти из Крыма».

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием России, Украины, Франции, Германии.

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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