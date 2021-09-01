06:51 (мск), источник: ТАСС
Эксперт: афганский вопрос не приведет к отставке или импичменту Байдена
Старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О’Хэнлон также выразил сомнения в возможности отставки
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ВАШИНГТОН, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Ситуация в Афганистане не станет причиной для отставки или импичмента президента США Джо Байдена и вряд ли приведет к уходу со своих постов членов вашингтонской администрации высокого ранга. Такое мнение высказал директор программы внешнеполитических исследований, старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон, беседуя во вторник с корреспондентом ТАСС.
«Вероятность отставки или импичмента Байдена
«Нет, сомневаюсь, — заявил он. — Если бы это должно было случиться, то уже случилось бы. В конечном итоге важное решение [о выводе сил США из Афганистана] принял Байден, а не его команда. Тем не менее, если в ближайшие месяцы появится другая крупная проблема, то могут возникнуть новые обсуждения и/или [найден] козел отпущения», — уточнил О'Хэнлон.
Говоря о внешнеполитическом аспекте происходящего в Афганистане, он отметил, что в дальнейшем США, «работая с союзниками, а также по возможности с Россией и КНР», должны четко дать понять представителям радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ), «какие виды умеренного поведения и политики с их стороны позволят [им добиться] дипломатического признания» мировым сообществом, а также обеспечат доступ к средствам прежнего афганского правительства за рубежом и в перспективе — предоставление гуманитарной помощи Афганистану. «Вопрос в том, как лучше использовать нашу систему рычагов [влияния]», — отметил эксперт.
Движение «Талибан» развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной этого года о намерении вывести оттуда свои войска. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.
Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.
Политические оппоненты Байдена подвергают критике процесс вывода сил США из Афганистана и эвакуации оттуда американцев, граждан других стран и афганских беженцев. После теракта 26 августа у аэропорта Кабула, в результате которого погибли более 200 человек, в том числе 13 американских военных, ряд влиятельных республиканцев призвали к отставке или импичменту Байдена, возложив на него ответственность за допущение теракта в афганской столице.