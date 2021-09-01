Афганский посол заявил о намерении талибов убить лидера сопротивления

«Талибы <…> не политики, а террористы, которые еще три года назад были в списке запрещенных организаций во многих странах мира. <…> Их цель — уничтожение лидеров сопротивления, особенно Ахмада Масуда», — убежден дипломат.
Боевики хотят «поставить на колени весь Афганистан», сказал Агбар.
Посол считает, что сопротивление распространится на другие афганские провинции. «Двадцать пять лет назад талибы захватили почти всю страну, но Панджшер они взять так и не смогли», — заявил он.
Ахмад Масуд — сын афганского полевого командира таджикского происхождения Ахмада Шаха Масуда по прозвищу Панджшерский Лев. В 1990-е годы Масуд-старший возглавил «Северный альянс» — союз группировок, сражающихся против талибов, а в 2001 году был убит.
В апреле президент США Джо Байден объявил о выводе американских войск из Афганистана, где они находились с 2001 года. После этого талибы начали наступление. 15 августа боевики взяли Кабул и объявили, что захватили под контроль почти всю территорию Афганистана.
21 августа российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов сообщил, что представитель «Талибана» передал через российское диппредставительство политическое послание для сил сопротивления. Талибы в заявлении отметили, что пока не предпринимали усилий для силового захвата провинции, и выразили надежду на достижение соглашения.
Однако на следующий день боевики поставили панджшерцам ультиматум, потребовав от них сдаться в течение четырех часов. Масуд заявил, что лидеры Панджшера не сдадут провинцию. Талибы сообщили, что направили в регион «сотни бойцов», и приступили к осаде. 30 августа они атаковали аванпост в провинции, но силы сопротивления отразили нападение.
В конце августа Ахмад Масуд в интервью РБК рассказал, что дать отпор талибам в Панджшере готовы тысячи людей. Он выразил надежду на переговоры и мирный сценарий, хотя и не исключил «военного варианта», отметив, что силы сопротивления готовятся к отражению возможных атак. Позднее Масуд заявил Foreign Policy, что согласен прекратить сопротивление в случае предоставления талибами равноправия всем афганцам и создания инклюзивного правительства.