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13:01 (мск), источник: Известия

Литва отказала Белоруссии в помощи по делу о геноциде в годы войны

Генеральная прокуратура Литвы отказала в правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом в среду, 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Белоруссии.

Источник: РИА "Новости"

«Таким образом, Генеральная прокуратура Литовской Республики, уклоняясь от необходимости исполнения поручения об оказании правовой помощи по уголовному делу о геноциде белорусского народа, фактически способствует укрывательству нацистских преступников от правосудия», — отметили в надзорном ведомстве республики.

Как уточняется, в поручении литовской стороне Белоруссия объяснила, что «следствие направлено на установление фактов совершения нацистами и их пособниками, бандформированиями в ходе ВОВ и послевоенный период на территории БССР действий по уничтожению советских граждан, в том числе белорусов и представителей других национальностей».

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В поручении было сказано, что с 1941 по 1944 год «в целенаправленном истреблении с особой жестокостью населения БССР» участвовали добровольцы литовских коллаборационистских формирований под руководством службы германского рейха.

Так, Белоруссия обратилась с просьбой допросить проживающих в Литве уже установленных членов карательных литовских батальонов, в том числе порученца «Минского мясника» (проводил карательные операции на территории Минска, Минской и Брестской областей) Валдаса Адамкуса, бывшего президента Литвы.

Однако, как отмечается, Генпрокуратура Литвы, «игнорируя взятые на себя международные обязательства и безосновательно сославшись на ст. 19 Договора между Республикой Беларусь и Литовской Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 20 октября 1992 года», сообщила об отказе принять поручение к исполнению. Причиной литовская сторона указала возможное нанесение вреда их суверенитету или безопасности, правам и законным интересам граждан.

О том, что Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с запросом об оказании правовой помощи по указанному уголовному делу стало известно 2 июня. Генпрокуратура Литвы обещала обращение рассмотреть.

Тогда сообщалось, что экс-президент Литвы Адамкус назвал абсурдом обвинения белорусской стороны.

До этого, 9 апреля, генпрокурор Белоруссии Андрей Швед рассказал, что при расследовании уголовного дела по факту геноцида населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны Минск также планирует обратиться за правовой помощью к России и Германии.

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