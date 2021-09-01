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11:12 (мск), источник: Ведомости

Токаев заявил о недопустимости препятствий к использованию русского языка в Казахстане

Препятствовать использованию русского языка в Казахстане, согласно законодательству нельзя, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу в парламенте, которое транслировалось телеканалом «Хабар 24».

Источник: Reuters

«Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», — сказал Токаев, комментируя «языковые патрули» казахских националистов, проводившиеся, в частности, националистом Куатом Ахметовым.

«Языковые патрули» — проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях с требованием говорить только по-казахски — организовали этим летом казахские националисты, в том числе Ахметов. Записи своих рейдов они выкладывали на канале Ахметова «Til Maydani онлайн партиясы». Рейды прошли в столице — Нур-Султане, а также Алма-Аты, Павлодаре, Уральске и других городах.

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В середине августа игнорирование казахскими властями попыток притеснения русского языка в стране раскритиковал глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, правительство страны не осуждает действия националистов в отношении русского языка в стране, напротив, Россию призывают «понять сложные обстоятельства». Националисту Ахметову был запрещен въезд в Россию на 50 лет.

После этого заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал действия требовавших предоставления услуг на казахском языке в госучреждениях и магазинах проявлением «пещерного национализма». Ахметова задержали и оштрафовали за участие в деятельности «незарегистрированной организации». В конце августа Генпрокуратура Казахстана возбудила против националиста уголовное дело о разжигании национальной розни, после чего Ахметов покинул страну и, по сообщениям его адвокатов, уехал на Украину.

Сейчас в Казахстане по конституции казахский язык является государственным, а русский язык в стране признан официальным. В государственных организациях и органах местного самоуправления он может употребляться наравне с казахским. По оценке на 2021 г., русские в Казахстане составляют более 18% населения — почти 3,5 млн при общем населении страны в более чем 18,5 млн человек.

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