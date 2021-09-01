11:12 (мск), источник: Ведомости
Токаев заявил о недопустимости препятствий к использованию русского языка в Казахстане
Препятствовать использованию русского языка в Казахстане, согласно законодательству нельзя, заявил президент республики
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«Русский язык обладает статусом официального языка, его использованию, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», — сказал Токаев, комментируя «языковые патрули» казахских националистов, проводившиеся, в частности, националистом Куатом Ахметовым.
«Языковые патрули» — проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях с требованием говорить только
В середине августа игнорирование казахскими властями попыток притеснения русского языка в стране раскритиковал глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, правительство страны не осуждает действия националистов в отношении русского языка в стране, напротив, Россию призывают «понять сложные обстоятельства». Националисту Ахметову был запрещен въезд в Россию на 50 лет.
После этого заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев назвал действия требовавших предоставления услуг на казахском языке в госучреждениях и магазинах проявлением «пещерного национализма». Ахметова задержали и оштрафовали за участие в деятельности «незарегистрированной организации». В конце августа Генпрокуратура Казахстана возбудила против националиста уголовное дело о разжигании национальной розни, после чего Ахметов покинул страну и, по сообщениям его адвокатов, уехал на Украину.
Сейчас в Казахстане по конституции казахский язык является государственным, а русский язык в стране признан официальным. В государственных организациях и органах местного самоуправления он может употребляться наравне с казахским. По оценке на 2021 г., русские в Казахстане составляют более 18% населения — почти 3,5 млн при общем населении страны в более чем 18,5 млн человек.