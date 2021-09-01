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11:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил о нулевом результате операции США в Афганистане

Военная операция США в Афганистане, продлившаяся 20 лет, обернулась нулевым результатом, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, американцы пытались «цивилизовывать» афганцев и внедрять там свои стандарты жизни, но «извне навязать невозможно ничего».

Источник: Reuters

Ситуацию в Афганистане президент обсудил на встрече с учениками Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке. Путин сказал, что американские войска «пытались, никого не обижая, цивилизовывать людей», живущих в Афганистане, и внедрять там «свои нормы и стандарты жизни», в том числе «и политической организации общества».

Результат — одни трагедии, одни потери и для тех, кто это делал, для США, и тем более для тех людей, которые живут на территории Афганистана. Результат нулевой, если не сказать, что в минус все пошло.
Владимир Путин
президент России
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Как считает российский президент, «надо понимать, что извне навязать невозможно ничего». «Ситуация должна созреть. А если кто-то хочет, чтобы она зрела быстрее, качественнее, надо помогать людям… Можно и нужно это делать, но это нужно делать цивилизованным способом: аккуратно, поддерживая положительные тенденции, не спеша, набраться терпения», — пояснил Путин.

С середины августа Афганистан находится под контролем «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация). США завершили вывод войск из Афганистана в ночь на 31 августа. Президент США Джо Байден назвал операцию «невероятно успешной». Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов говорил, что в Афганистане «альтернативы талибам нет».

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