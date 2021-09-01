Зеленский оценил план трансформации Украины в $277 млрд

«Мы имеем четкое представление о том, какой должна стать Украина через 5−10 лет. Это амбициозный план трансформации нашей страны. Больше справедливости, больше возможностей — строим успешную и устойчивую Украину», — отметил Зеленский.
По словам украинского лидера, проекты по трансформации страны предусматривают финансирование за счет государственного бюджета Украины, а также привлечение программ международной помощи, кредитов, инвестиций.
В документе также отмечается, что развитие Украины в ближайшие годы будет проходить как «форпоста безопасности, цифрового, инфраструктурного и аграрного хаба».
Ранее, 18 августа, директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин заявил, что экономика Украины деградировала за 30 лет независимости. По его словам, в 1991 году страна находилась на 52-м месте в мире по уровню ВВП на душу населения. Это было выше стран Центральной Европы. А в 2020 году Украина откатилась на 91-е место.
2 июня депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович высказал мнение, что для экономики Украины обернулся катастрофой отказ от торговых отношений с Россией. Парламентарий указал, что Киев поссорился со всеми соседями, что не прошло для Украины бесследно.