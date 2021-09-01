Путин посоветовал школьникам доверять таким источникам, как общество «Знание»

По словам президента, цель общества — помочь человеку найти интересное направление, с которым он хотел бы связать свою жизнь.
Путин подчеркнул, что «Знание» обращается к мнению профессионалов по каждому узкому направлению.
«Им безусловно можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь», — сказал глава государства.
Как сообщалось ранее, в рамках беседы с учащимися Путин рассказал о вреде информационного мусора. Он отметил, что в современном мире много информационных ресурсов, но проблема заключается в качестве этой информации.