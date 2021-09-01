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14:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Российские компании подписали хартию безопасности детей в интернете

Российские интернет-компании, медиахолдинги и телеком-операторы подписали хартию безопасности детей в интернете. Хартия предполагает ограничение доступа к вредному и противоправному контенту для несовершеннолетних.

Источник: AP 2021

Церемония подписания состоялась в среду в ММПЦ «Россия сегодня», за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент России Владимир Путин.

Документ подписали:

Хартией создается Альянс по защите детей в цифровой среде. Его участники взяли на себя ряд добровольных обязательств. Председателем альянса стал президент по корпоративным отношениям «Яндекса» Антон Шингарев.

Какие обязательства взяли на себя подписанты:

  • самостоятельно выявлять и ограничивать доступ детей к контенту, который может нанести вред их здоровью и развитию;
  • удалять противоправный контент, оперативно реагировать на жалобы пользователей и иные обращения;
  • формировать благоприятную цифровую среду для развития детей (создавать развивающий и созидательный контент, взаимодействовать с молодежными объединениями, находить и поддерживать будущих IT-лидеров и талантливых детей);
  • обмениваться опытом по защите детей в интернете, развитию их цифровых навыков и созданию комфортной и безопасной цифровой экосистемы для них;
  • развивать международное сотрудничество в вопросах защиты детей в интернете;
  • способствовать продвижению инициатив и подходов национальных институтов гражданского общества, технологических и медиакомпаний в этой сфере;
  • повышать цифровую грамотность и распространять знания о возможных рисках в цифровом пространстве среди детей, педагогов и родителей с помощью информационных и просветительских кампаний;
  • налаживать продуктивный диалог по этим темам между собой, с властью, гражданскими институтами;
  • содействовать развитию механизмов саморегулирования и внедрению социально-ориентированных проектов по защите детей в цифровой среде.

«Мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы сделать цифровую среду удобной для детей, чтобы они смогли учиться, общаться и развиваться», — сказал господин Шингарев на церемонии (цитата по «РИА Новости»).

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Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский отметил, что у бизнеса уже есть технологические возможности для этого. По его словам, технологии для защиты детей «от зловредности и ядовитых ягод в интернете» разработаны и предоставлены многим регионам России.

Ранее подписание хартии анонсировали «Ведомости» со ссылкой на источники. Собеседники издания рассказывали, что автором идеи стал представитель «Лаборатории Касперского». Он предложил ее в мае на встрече первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко с IT-компаниями. Господин Кириенко идею поддержал. Хартия, по сути, создает механизмы саморегулирования, которые переложат функцию контроля с государства на участников рынка.

В середине августа правительство впервые определило целевые показатели в области защиты детей от запрещенной информации в интернете и на телевидении. В проекте постановления подчеркивается, что число лиц, нарушающих требования, должно стремиться «к незначительной погрешности». Но все же приводятся цифры: доля «рецидивистов» не должна превышать 13% в 2023 году и 7% в 2026 году.

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