14:57 (мск), источник: Коммерсантъ
Российские компании подписали хартию безопасности детей в интернете
Российские
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Церемония подписания состоялась в среду в ММПЦ «Россия сегодня», за ней по видеосвязи из Владивостока наблюдал президент России Владимир Путин.
Документ подписали:
Хартией создается Альянс по защите детей в цифровой среде. Его участники взяли на себя ряд добровольных обязательств. Председателем альянса стал президент по корпоративным отношениям «Яндекса» Антон Шингарев.
Какие обязательства взяли на себя подписанты:
«Мы чувствуем свою ответственность за то, чтобы сделать цифровую среду удобной для детей, чтобы они смогли учиться, общаться и развиваться», — сказал господин Шингарев на церемонии (цитата по «РИА Новости»).
Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский отметил, что у бизнеса уже есть технологические возможности для этого. По его словам, технологии для защиты детей «от зловредности и ядовитых ягод в интернете» разработаны и предоставлены многим регионам России.
Ранее подписание хартии анонсировали «Ведомости» со ссылкой на источники. Собеседники издания рассказывали, что автором идеи стал представитель «Лаборатории Касперского». Он предложил ее в мае на встрече первого заместителя руководителя АП Сергея Кириенко с
В середине августа правительство впервые определило целевые показатели в области защиты детей от запрещенной информации в интернете и на телевидении. В проекте постановления подчеркивается, что число лиц, нарушающих требования, должно стремиться «к незначительной погрешности». Но все же приводятся цифры: доля «рецидивистов» не должна превышать 13% в 2023 году и 7% в 2026 году.