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16:03 (мск), источник: ТАСС

Глава ЕП заявил, что страны ЕС отказались массово принимать беженцев из Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Ни одно из государств Евросоюза не согласилось принимать в массовом порядке беженцев из Афганистана. Глубокое разочарование этим фактом выразил глава Европейского парламента Давид Сассоли, выступая в среду на форуме по стратегической безопасности в словенском городе Блед. Его выступление транслировалось онлайн.

Источник: AP 2021

«Я глубоко разочарован вчерашнем решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое. Все думают только о тех [афганцах], кто работал с нами, и членах их семей, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности сегодня. Мы не можем притворяться, как будто афганский вопрос нас не касается, поскольку мы участвовали в этой миссии [военной кампании США, продолжавшейся с 2001], разделяя ее цели и задачи», — сказал Сассоли.

На состоявшемся 31 августа в Брюсселе экстренном заседании Совета ЕС на уровне министров внутренних дел было принято решение не допустить повторения миграционного кризиса 2015−2016 годов, когда в ЕС прибыло больше миллиона нелегальных мигрантов.

Министры заявили, что Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу.
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С этой целью Брюссель намерен оказать большую поддержку странам региона, которые будут принимать беженцев. Помимо этого, ЕС будет укреплять охрану своих внешних границ, а все случаи предоставления убежища выходцам из Афганистана будут рассматриваться точечно в индивидуальном порядке.

Глава ЕП призвал сделать выводы из этой ситуации, которые, по его мнению, должны заключаться в усилении власти институтов ЕС, в частности путем перехода к системе принятия внешнеполитических решений в Совете ЕС голосованием и квалифицированным большинством голосов, а не путем достижения общего компромисса. Он также призвал ускорить процесс расширения ЕС, в частности, как можно быстрее принять в сообщество государства Западных Балкан.

ЕС против миграции

На состоявшемся 31 августа в Брюсселе экстренном заседании Совета ЕС на уровне министров внутренних дел было принято решение не допустить повторения миграционного кризиса 2015−2016 годов, когда в ЕС прибыло больше миллиона нелегальных мигрантов. Министры заявили, что Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу. С этой целью Брюссель намерен оказать большую поддержку странам региона, которые будут принимать беженцев. Помимо этого, ЕС будет укреплять охрану своих внешних границ, а все случаи предоставления убежища выходцам из Афганистана будут рассматриваться точечно в индивидуальном порядке.

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Главы МВД также предложили вести «информационные кампании», разоблачающие «ложные истории, распространяемые контрабандистами, перевозящими людей, и направленные на то, чтобы подтолкнуть людей отправиться в опасный путь в Европу».

Точечная эвакуация

Главы МВД объявили, что эвакуация афганцев, сотрудничавших с институтами ЕС и странами Евросоюза, будет продолжена. «С этой целью интенсивная работа проводится для определения целевых решений, для остающихся отдельных случаев людей, которые находятся под угрозой в Афганистане», — говорится в итоговом документе встречи.

В свою очередь, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон по итогам заседания Совета ЕС написала в «Твиттере», что созовет в сентябре международную конференцию для решения вопроса расселения беженцев из Афганистана.

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Изначально Еврокомиссия предлагала всем странам ЕС взять на себя обширные квоты для приема и расселения афганских беженцев, однако эта позиция столкнулась с резкой критикой со стороны государств сообщества, которую активно поддержал премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Словении Янез Янша. В полемику с ним сразу вступил глава Европарламента Давид Сассоли, считавший что ЕС должен принимать беженцев из Афганистана в массовом порядке.

Теперь внимание в Совете ЕС сместилось с обсуждения возможности массового прямого приема мигрантов странами ЕС на дискуссию о перспективах их размещения в регионе.

Афганистан и миграция

В 2015 году возник самый крупный миграционный кризис в истории ЕС, когда в результате конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в частности войн в Ливии и Сирии, в Европу хлынул поток беженцев из этого региона и государств Центральной Африки. В общей сложности в Евросоюз тогда прибыли более миллиона нелегальных мигрантов.

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