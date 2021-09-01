Глава ЕП заявил, что страны ЕС отказались массово принимать беженцев из Афганистана

«Я глубоко разочарован вчерашнем решением Совета ЕС по внутренним делам. Мы видели много стран за пределами Европейского союза, которые пошли навстречу афганским просителям убежища и приветствовали их, но мы не видим ни одной страны ЕС, которая бы сделала то же самое. Все думают только о тех [афганцах], кто работал с нами, и членах их семей, но ни у кого не хватает мужества предложить убежище всем тем, чьи жизни все еще находятся в опасности сегодня. Мы не можем притворяться, как будто афганский вопрос нас не касается, поскольку мы участвовали в этой миссии [военной кампании США, продолжавшейся с 2001], разделяя ее цели и задачи», — сказал Сассоли.
На состоявшемся 31 августа в Брюсселе экстренном заседании Совета ЕС на уровне министров внутренних дел было принято решение не допустить повторения миграционного кризиса 2015−2016 годов, когда в ЕС прибыло больше миллиона нелегальных мигрантов.
Министры заявили, что Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу.
С этой целью Брюссель намерен оказать большую поддержку странам региона, которые будут принимать беженцев. Помимо этого, ЕС будет укреплять охрану своих внешних границ, а все случаи предоставления убежища выходцам из Афганистана будут рассматриваться точечно в индивидуальном порядке.
Глава ЕП призвал сделать выводы из этой ситуации, которые, по его мнению, должны заключаться в усилении власти институтов ЕС, в частности путем перехода к системе принятия внешнеполитических решений в Совете ЕС голосованием и квалифицированным большинством голосов, а не путем достижения общего компромисса. Он также призвал ускорить процесс расширения ЕС, в частности, как можно быстрее принять в сообщество государства Западных Балкан.
ЕС против миграции
На состоявшемся 31 августа в Брюсселе экстренном заседании Совета ЕС на уровне министров внутренних дел было принято решение не допустить повторения миграционного кризиса 2015−2016 годов, когда в ЕС прибыло больше миллиона нелегальных мигрантов. Министры заявили, что Евросоюз намерен не допустить возникновения массовой миграции из Афганистана в Европу. С этой целью Брюссель намерен оказать большую поддержку странам региона, которые будут принимать беженцев. Помимо этого, ЕС будет укреплять охрану своих внешних границ, а все случаи предоставления убежища выходцам из Афганистана будут рассматриваться точечно в индивидуальном порядке.
Главы МВД также предложили вести «информационные кампании», разоблачающие «ложные истории, распространяемые контрабандистами, перевозящими людей, и направленные на то, чтобы подтолкнуть людей отправиться в опасный путь в Европу».
Точечная эвакуация
Главы МВД объявили, что эвакуация афганцев, сотрудничавших с институтами ЕС и странами Евросоюза, будет продолжена. «С этой целью интенсивная работа проводится для определения целевых решений, для остающихся отдельных случаев людей, которые находятся под угрозой в Афганистане», — говорится в итоговом документе встречи.
В свою очередь, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон по итогам заседания Совета ЕС написала в «Твиттере», что созовет в сентябре международную конференцию для решения вопроса расселения беженцев из Афганистана.
Изначально Еврокомиссия предлагала всем странам ЕС взять на себя обширные квоты для приема и расселения афганских беженцев, однако эта позиция столкнулась с резкой критикой со стороны государств сообщества, которую активно поддержал премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Словении Янез Янша. В полемику с ним сразу вступил глава Европарламента Давид Сассоли, считавший что ЕС должен принимать беженцев из Афганистана в массовом порядке.
Теперь внимание в Совете ЕС сместилось с обсуждения возможности массового прямого приема мигрантов странами ЕС на дискуссию о перспективах их размещения в регионе.
Афганистан и миграция
В 2015 году возник самый крупный миграционный кризис в истории ЕС, когда в результате конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в частности войн в Ливии и Сирии, в Европу хлынул поток беженцев из этого региона и государств Центральной Африки. В общей сложности в Евросоюз тогда прибыли более миллиона нелегальных мигрантов.
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