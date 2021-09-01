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1 сентября, источник: Газета.Ру

Украина и США заявили о продолжении противодействия «Северному потоку — 2»

Соединенные Штаты и Украина продолжат выступать против российского газопровода «Северный поток — 2», который они считают угрозой для энергетической безопасности Европы. Об этом говорится в совместном заявлении обеих стран, опубликованном на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Источник: Reuters

«Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитической оружия», — говорится в заявлении.

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Отмечается также, что правительства обеих стран поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа на Украину из диверсифицированных источников.

Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с рабочим визитом, где в среду, 1 сентября, встретился с американским лидером Джо Байденом. В ходе переговоров украинский президент заявил, что передал представителям Байдена список из 450 человек, которые, как он утверждает, находятся в плену в Донбассе, Крыму и России.

Ранее Зеленский заявил, что в Киеве рассчитывают на гарантии США после того, как газопровод «Северный поток — 2» будет достроен и введен в эксплуатацию.

Виолетта Ханенева

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