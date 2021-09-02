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00:51 (мск), источник: Известия

ФАС хочет наказывать производителей за «двойное качество»

В феврале 2022 года ФАС планирует внести в правительство поправки в закон о конкуренции, в которых будет обозначена новая форма недобросовестного соперничества. Речь идет о продажах в РФ и за рубежом товаров под одним брендом, но с разным составом. Административная ответственность за такое нарушение должна быть повышенной.

Источник: РИА "Новости"

Документ планируют сформировать вместе с Минэкономразвития, Минпромторгом и Роспотребнадзором. Об этом сказано в проекте «дорожной карты» службы по пресечению недобросовестной конкуренции.

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Также ФАС предлагает запретить в РФ реализацию продукции без специальной пометки, если ее состав за рубежом другой. На товаре следует указать, то его изготовили для продажи на территории России.

Антимонопольная служба планирует составить список товаров, качество которых регулятор периодически будет сравнивать в России и за рубежом, следует из «дорожной карты». Как минимум, это — пищевая продукция и бытовая химия.

В пресс-службе ФАС «Известиям» сказали, что потребители при покупке товара руководствуются глобальной репутацией бренда. Но если качество товаров таких компаний не соответствует европейским образцам, их преимущество перед другими производителями является необоснованным. Речь идет об отсутствии отдельных функций в товаре, что ограничивает возможности его использования, изменении вкуса продукта за счет замены ингредиентов и другое.

«ФАС такой подход представляется несправедливым», — подчеркнули в службе.

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