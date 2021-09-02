Зеленский о встрече с Байденом: это был нормальный мужской разговор

«В целом встреча была в нормальной, продуктивной, не постоянно солнечной атмосфере. Нормальный мужской разговор», — сказал Владимир Зеленский журналистам после переговоров, трансляцию вел канал «Украина 24». По его словам, тот факт, что встреча продолжалась дольше запланированного времени, говорит о заинтересованности сторон в диалоге и в его результате. Он отметил, что в ходе общения не почувствовал негатива со стороны США к Украине, к нему лично или его команде. «Не было вообще, ноль, ни одного аспекта, ни одного слова», — добавил президент.
Зеленский обсудил с Джо Байденом гарантии энергетической безопасности Украины. Он отметил, что со стороны президента США увидел желание применять санкции в случае нарушения этой безопасности.
Я сегодня слышал, по крайней мере, желание того, что, если будут нарушаться украинские права и если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы к введению санкционной политики.
Президент Украины также сообщил о поддержке США в вопросе вступления Украины в НАТО. По его словам, во время обсуждения он привел Байдену новые аргументы, которые Украина ранее не приводила. О каких именно аргументах шла речь, Владимир Зеленский не уточнил. Кроме того, он сообщил о заинтересованности США по поводу безопасности в Черноморском регионе и предложениях Украины. Говорить об этих предложениях более подробно он не стал, заявив, что это связано с обороной государства.
«Много раз звучало слово “Крым”, начиная с комплиментарных вещей на счет “Крымской платформы”, о том, что это очень мощная инициатива. Так считают США, хотят поддерживать эту инициативу», — рассказал президент Украины. По его словам, с Джо Байденом он также говорил «на счет деоккупации Крыма, насчет пленных и так далее».
Также во время встречи обсуждалась тема Донбасса. «Я предлагал форматы имплементации представителей США на уровне президента в формат мирного урегулирования конфликта в Донбассе. США будут думать над моим предложением, потому что до встречи я не проговаривал эти детали и не передавал», — уточнил Зеленский.
Переговоры Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме длились более двух часов. Согласно принятому в ходе встречи заявлению, правительство США выделит Украине $463 млн на поддержку демократии, прав человека, децентрализации, около $60 млн на помощь в сфере безопасности, $12,8 млн для борьбы с коронавирусом и $45 млн в качестве гуманитарной помощи в связи с конфликтом в Донбассе. Президенты США и Украины обсудили и «Северный поток-2», назвав его угрозой энергобезопасности Европы.