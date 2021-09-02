Глава Минтруда назвал размер маткапитала в 2022 году

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребенка», — сказал он агентству «РИА Новости».
Котяков пояснил, что 665 009 ₽ — это предельная сумма выплаты. То есть семье, получившей более полумиллиона рублей после рождения первенца, за второго ребенка предоставят дополнительные 161 772 ₽
Материнский капитал как мера поддержки был введен в России в 2007 г. Изначально его выплачивали семьям за второго ребенка, однако с 2020 г. средства стали предоставлять уже после появления на свет первого. С 2020 г. размер поддержки составляет 483 881 ₽ и 639 431 ₽ соответственно. Выплату могут получить также люди, у которых после 1 января прошлого года родился третий или последующий ребенок, при этом ранее права на дополнительные меры поддержки у них не возникало.