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10:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Песков: США и Украина дружат против России

Дружба Соединенных Штатов и Украины направлена против России, что вызывает сожаление, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля опасается, что военная помощь Вашингтона Киеву может сказаться негативным образом на конфликте в Донбассе. При этом, отмечает Песков, в заявлении двух стран не было ни слова о выполнении Минских договоренностей.

Источник: РИА "Новости"

«Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Скорее, говоря по-простому, там речь идет об украинско-американской дружбе против России. То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление», — сказал Песков в ходе пресс-колла.

Дмитрий Песков добавил, что Кремль обратил внимание на планы по оказанию военной помощи США Украине. «Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке, это очень опасно», — сообщил он.

Вместе с тем не было высказано пожеланий Вашингтона в части выполнения Минских договоренностей. «Об этом мы не видели ни одного слова в сообщении», — отметил пресс-секретарь президента России.

В ночь с 1 на 2 сентября состоялись переговоры президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме. Они длились более двух часов. Согласно принятому в ходе встречи заявлению, правительство США выделит Украине $463 млн на поддержку демократии, прав человека, децентрализации, около $60 млн — на помощь в сфере безопасности, $12,8 млн — для борьбы с коронавирусом и $45 млн в качестве гуманитарной помощи в связи с конфликтом в Донбассе. Президенты США и Украины обсудили и «Северный поток-2», назвав его угрозой энергобезопасности Европы.

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