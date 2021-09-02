10:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Песков: США и Украина дружат против России
Дружба Соединенных Штатов и Украины направлена против России, что вызывает сожаление, заявил
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«Российская тематика была высоко в повестке дня
Дмитрий Песков добавил, что Кремль обратил внимание на планы по оказанию военной помощи США Украине. «Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на
Вместе с тем не было высказано пожеланий Вашингтона в части выполнения Минских договоренностей. «Об этом мы не видели ни одного слова в сообщении», — отметил
В ночь с 1 на 2 сентября состоялись переговоры президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского в Белом доме. Они длились более двух часов. Согласно принятому в ходе встречи заявлению, правительство США выделит Украине $463 млн на поддержку демократии, прав человека, децентрализации, около $60 млн — на помощь в сфере безопасности, $12,8 млн — для борьбы с коронавирусом и $45 млн в качестве гуманитарной помощи в связи с конфликтом в Донбассе. Президенты США и Украины обсудили и «Северный поток-2», назвав его угрозой энергобезопасности Европы.