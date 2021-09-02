В России стало возможным оформление временной регистрации через портал госуслуг

«На портале госуслуг доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России, — сообщили в пресс-центре. — Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах РФ».
В МВД добавили, что в предоставлении услуги участвуют более 2,5 тыс. подразделений по вопросам миграции.
«Учитывая, что более 90% информации в интерактивных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы», — подчеркнули в пресс-центре.
Кроме того, «с 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста».
В ведомстве пояснили, что для регистрации не потребуется посещение подразделений МВД и МФЦ как гражданином, так и всеми собственниками жилья, их согласие на регистрацию можно получить в электронном виде. Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.
Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала госуслуг в виде электронного документа, которое заверено усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Гражданин может его распечатать и предъявить в необходимых жизненных ситуациях.
Данные изменения будут способствовать повышению качества предоставления государственной услуги по регистрационному учету, сделают ее более удобной для граждан, а также сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета, подчеркнули в МВД. По оценке экспертов ведомства, в результате проводимой работы удастся минимизировать количество личных визитов граждан в подразделения ведомства.