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13:05 (мск), источник: ТАСС

В России стало возможным оформление временной регистрации через портал госуслуг

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Цифровой сервис, позволяющий россиянам оформить временную регистрацию через портал госуслуг без посещения территориального подразделения МВД России, стал доступен во всех регионах страны. Как сообщили в четверг в пресс-центре ведомства, с 1 июля 2022 года так же можно будет зарегистрировать детей до 14 лет по месту жительства.

Источник: Агентство «Москва»

«На портале госуслуг доступен цифровой сервис, позволяющий гражданам России зарегистрироваться по месту пребывания без посещения территориального подразделения МВД России, разработанный МВД России совместно с Минцифры России, — сообщили в пресс-центре. — Цифровой сервис уже доступен во всех субъектах РФ».

В МВД добавили, что в предоставлении услуги участвуют более 2,5 тыс. подразделений по вопросам миграции.

«Учитывая, что более 90% информации в интерактивных формах заполняется автоматически, к минимуму сведены возможные ошибки наполнения информационной системы», — подчеркнули в пресс-центре.

Кроме того, «с 1 июля 2022 года соответствующие изменения предусмотрены для регистрации по месту жительства несовершеннолетних граждан, не достигших 14-летнего возраста».
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В ведомстве пояснили, что для регистрации не потребуется посещение подразделений МВД и МФЦ как гражданином, так и всеми собственниками жилья, их согласие на регистрацию можно получить в электронном виде. Для подачи заявления пользователю и участникам процедуры регистрации достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, а также наличие прав, зарегистрированных в Едином государственном реестре недвижимости.

Свидетельство о регистрации по месту пребывания поступает пользователю в личный кабинет портала госуслуг в виде электронного документа, которое заверено усиленной квалифицированной подписью. Такое свидетельство является равнозначным бумажному, заверенному должностным лицом МВД России и печатью органа. Гражданин может его распечатать и предъявить в необходимых жизненных ситуациях.

Данные изменения будут способствовать повышению качества предоставления государственной услуги по регистрационному учету, сделают ее более удобной для граждан, а также сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета, подчеркнули в МВД. По оценке экспертов ведомства, в результате проводимой работы удастся минимизировать количество личных визитов граждан в подразделения ведомства.

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